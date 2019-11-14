台灣每打韓國就爆氣？韓媒從對戰歷史找原因：台灣球員高昂鬥志讓人訝異

▲12強棒球賽複賽，中華隊韓國隊以0：7輸給中華隊。（圖／記者林敬旻攝）



實習記者賴韻如／綜合報導

中華隊12日在千葉ZOZO羅德海洋球場，以7：0擊敗南韓，不少韓媒都稱這是「千葉慘案」、「台灣慘案」，同時紛紛撰文檢討，「明明台灣實力較差，為何只要一對上南韓就會突然爆氣？」並坦言台灣近年來在投手和守備方面都進步了許多。

據《朝鮮日報》（chosun）報導，韓國隊雖然目前在國際賽的紀錄中，仍以19比11領先了台灣，但是自從去年亞運後就「吞了2連敗」。報導指出，台灣職棒水準仍低於韓國，且又多次傳出打假球事件，導致目前只剩下4隊還在運行，「不過即便如此，台灣在國際賽中的表現還是超出了預期，在與韓國的每場比賽中，台灣都以3分之差接近對方。」

▲旅日先發投手張奕第一次身披中華成棒戰袍，就化身為「抗韓英雄」。（圖／記者林敬旻攝）



報導中也指出，台灣已經多次成為韓國的「絆腳石」，包括2003年日本亞錦賽中，韓國以4比5輸給了台灣的「札幌慘案」以及2006年的「杜哈慘案」，台灣多次成為韓國隊的絆腳石，而這次在千葉又被投手張奕和陳冠宇等人聯手「封鎖」。

文章更提及，2017年亞洲職業棒球錦標賽上，南韓隊前總教練宣銅烈（선동열）就對台灣投手的成長快速感到相當驚訝，就連現役南韓隊總教練金卿文（김경문）也曾表示，「台灣在過去守備曾發生多次失誤，但現在越來越謹慎也更穩定了。」還有韓國隊的球員，對於台灣球員高昂的鬥志更是感到訝異。

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