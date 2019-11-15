香港律政司申請延長「禁制令」　禁連登、Telegram傳播煽動訊息

▲香港示威遊行已演變成戰場。（圖／路透）

記者洪珮瑄／綜合報導

香港修訂《逃犯條例》風波已持續5個月，先前曾有人在網路討論平台上教導斃命招數，香港高等法院便頒布一項臨時禁制令，禁止任何人在網路論壇及通訊軟體上「煽動暴力的言論及訊息」。如今，示威衝突越演越烈，香港律政司今日再度到高等法院，申請臨時禁制令延期。

據星島日報報導，有網民先前在連登、Telegram等不同的平台上，傳授示威者製造氣油彈的方法，甚至還貼出「頸部大血管位置圖」，教導瞄準警察的該部位進行割頸，或使用短刀剌向要害等招數。事後，香港高等法院在10月31日頒布一項臨時禁制令，禁止任何人在網路論壇及通訊軟體上，非法發布「煽動暴力的言論及訊息」。

▲有網友曾在討論區平台上，教導如何讓警方斃命。（圖／翻攝連登討論平台）

不過，該項禁令期限只到今（15）日的早上10點半，因此香港政律司今日又到高等法院，申請將臨時禁制令延期，並於下午作出裁決。

據悉，自從此禁制令生效後，著名的Telegram頻道「老豆搵仔」已因違反服務條款而被關閉。隨後，網民又迅速建立起新頻道「超級老豆搵仔」，短短的幾天就超過十萬人訂閱，不過，最後又被Telegram 關閉。

互聯網協會代表律師表示，臨時禁制令限制了市民的基本及受法例保障的言論自由，造成網路自我審查，社會將出現極端的寒蟬效應，違反憲法。此外，他也提到，訊息刪除後可再發布，頻道被關閉後也能再重新建立，這就像「野火燒不盡，春風吹又生」的現象一樣。

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