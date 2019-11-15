台塑麥寮六輕廠區又冒濃煙　麥寮鄉代會暫停會議入廠關切

▲雲林麥寮台塑六輕廠區15日上午10點左右反應器出口安全閥跳脫，製程氣排放至燃燒塔處理，出現濃煙與火光。（圖／民眾提供）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林麥寮台塑六輕廠區15日上午10點左右出現濃煙與火光，引起居民恐慌，麥寮鄉民代表會緊急中斷議程入廠關切；台塑麥寮管理部表示，因塑化公司OL-1廠反應器出口安全閥跳脫，導致製程氣排放至燃燒塔處理，目前異常狀況已排除，是正常程序請民眾放心。

▲15日上午10點左右台塑六輕廠區冒出濃煙，麥寮鄉代會主席韓青山目前在台塑人員安排下進入廠區查看。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

12日下午麥寮台塑六輕廠區發生火警造成一人受傷。15日上午9點57分台塑麥寮六輕廠區突然出現濃煙與火光，麥寮消防隊出動消防車，引起居民驚慌，正在開會的麥寮鄉代會主席韓青山立即宣布暫停會議，趕往台塑六輕廠關心，目前在台塑人員安排下進入廠區查看。

台塑麥寮管理部表示，塑化公司OL-1廠（輕油裂解一廠）反應器出口安全閥跳脫，製程氣排放至燃燒塔處理，才會出現濃煙與火光，全程約7分鐘，異常狀況已排除，此為安全操作之正常程序，請鄉親民眾放心。

▲雲林麥寮台塑六輕廠區15日上午10點左右反應器出口安全閥跳脫，製程氣排放至燃燒塔處理，出現濃煙與火光。（圖／民眾提供）

▲塑化公司OL-1廠反應器出口安全閥跳脫，製程氣排放至燃燒塔處理，才會出現濃煙與火光，全程約7分鐘，異常狀況已排除。（圖／民眾提供）



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