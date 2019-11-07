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魏應充7罪定讞「確定抓去關」！　彰檢防逃機制火速啟動

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▲▼味全龍加盟中華職棒大聯盟記者會,魏應充。（圖／記者李毓康攝）

▲頂新劣油案，前董事長魏應充7罪遭判刑定讞。（資料照／記者李毓康攝）

記者王致凱／綜合報導

頂新集團飼料油混充食用油案，最高法院6日判決部分駁回、部分撤銷，判頂新前董事長魏應充其中7項罪名不得易科罰金，刑度合計共5年9月，魏應充確定將再度入監。彰化地檢署表示，已經啟動防逃機制，防止魏應充潛逃出境。

2013年間台灣爆發一連串油品食安事件，時任頂新董事長魏應充被控為節省成本，自2012年起至2014年間，在明知越南大幸福公司販售之原料油品質僅達飼料用油水準，卻仍收購充作食品級原料油使用，精煉製成食用油販售。

魏應充一審原本被判無罪，台中高分院二審判決大逆轉，依違反食品安全衛生管理法等罪改判他有期徒刑15年。全案上訴三審，最高法院判決魏應充其中7罪不得易科罰金，刑度合計5年9月定讞，另19罪得易科罰金，45罪則撤銷發回更審。

彰化地檢署表示，收到法院資訊後立刻啟動防逃機制，已經指揮彰化縣警局、彰化縣調站等單位掌握魏應充行蹤，將監控至他發監執行為止。雖然定讞總刑度共5年9月，但依照實務做法，實際執行刑期不會這麼長，檢方將聲請台中高分院裁定應執行刑。

對此，頂新律師余明賢表示，近日將依法聲請再審，也會針對本案多項違背法令之處，聲請非常上訴。

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