美國81歲翁脖子長瘤「跟足球一樣大」　求醫被踢皮球7個月：連家門都不敢出





▲溫格爾最後在紐約西奈山醫院（Mount Sinai Hospital）得救。（圖／翻攝自Google Map）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國81歲退休電工溫格爾（Milton Wingert） 的頸部，今年年初開始長出癌變腫瘤，7個月過去，腫瘤已經腫得跟一顆足球一樣大，甚至大過他的頭。因為腫瘤生長部位敏感，許多醫師都不敢貿然動刀，直到11月初才終於找到願意幫忙的醫師，切除這個頸口大患。

根據《紐約郵報》（New York Post）報導，溫格爾現在已經動完切除手術，正在醫院緩慢復原中，但求醫之路相當不順遂。他在大約4月時發現脖子有突起硬塊，就像一顆藏在皮下的小球，就醫後被診斷出是癌變腫瘤，但隨著腫瘤向充氣的氣球不斷脹大，沒有醫師願意動切除手術。

溫格爾說，除了去看醫生以外，他根本不敢離開紐澤西的家，就算圍著一條手帕出門也覺得很怪，「我變得對自己非常敏感，（人們）會取笑我。」他回憶求醫的過程，「我一直去不同的醫院看不同的醫生，它就一直長一直長。我很擔心，不知道什麼時候可以找到人動刀。」

Milton Wingert went from doctor to doctor to have them look at his soccer-ball sized, cancerous tumor, hoping someone would agree to remove it. But they all said no, worried about the danger in doing that. https://t.co/2geTaxo9SX — 8News WRIC Richmond (@8NEWS) November 14, 2019

事情直到11月初才露出一線曙光，溫格爾終於在紐約西奈山醫院（Mount Sinai Hospital），找到頭部及頸部專業的醫師可汗（Nazir Khan），那個時候腫瘤已經長成23公分大的大球。可汗表示，溫格爾的腫瘤是他從業以來見過最大的，「那已經嚴重影響他的生活品質，都大到這個地步了，我也為他感到不值。」

可汗擔心腫瘤再發展下去，很可能會讓溫格爾窒息，所以盡快幫他動了手術，過程相當順利，現在溫格爾只需要繼續回診進行後續的放療或化療，病情就很可能痊癒。

現在溫格爾即將迎來下一個生日，「我要好好慶祝我的82大壽，今年不會當作理所當然了。這真是個奇蹟。」