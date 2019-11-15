美參院加速推動《香港人權與民主法案》　關鍵多數黨領袖表態：希望很快行動

▲美國共和黨參議員魯比歐（Marco Rubio）等人進行商討，加速《法案》的立法進程。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國2名參議員美東時間周三（13日），針對《香港人權與民主法案》啟動程序，以讓參議院盡速通過；法案內容要求美國行政當局，每年必須針對侵犯香港人權的人士，進行點名並祭出制裁，同時評估香港自由度和自治權力。

根據《路透社》報導，共和黨籍參議員、國會及行政部門中國問題委員會主席魯比奧（Marco Rubio）13日發出新聞稿聲明，已經和參院外委會主席里施（Jim Risch），以及眾議院外委會主席恩格爾（Eliot Engel），一同和參院多數黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）進行會面。

▲參議院共和黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）被外界認為遲遲不將《法案》排進議程，是為了避開美中第一階段協議的簽署。（圖／達志影像／美聯社）

早在今年6月，參眾兩院即已推出各自版本的《香港人權與民主法案》（Hong Kong Human Rights and Democracy Act），並由兩院外交委員會於9月25日分別達成共識，不過眾議院已在10月16日口頭表決無異議通過，而參議院版本至今仍遲遲沒有被排進全體表決議程。由於時間上和即將談成的美中第一階段協議有重疊，參院此舉被視為是麥康諾為了避開讓協議簽署橫生枝節，而刻意壓住法案延後表決。

魯比奧和麥康諾會面後推文表示，「今天就參院版《香港人權與民主法案》推動了重大進展」；他會後也向場外記者表示，參院應該很快就會有所行動，有望在年底前通過法案。





▲香港警民衝突不斷，圖為中文大學內示威者和警察為爭奪二號橋據點發生衝突。（圖／路透）

麥康諾也在推特發文指出，已和魯比奧針對立法協助香港人民進行了有建設性的談話，並表態參院應該和香港站在一起，「我希望我們很快可以採取行動」。

參眾兩院的《法案》版本內容有多處不同，若參院順利通過該項法案，還必須和眾院共同擬訂出一致版本，最終才會交由總統川普簽署生效。