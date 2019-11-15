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到淡水溫泉飯店住進45坪大房間　5大設施與小孩同樂

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文／時尚家居、時尚漫旅

（圖／蘊泉庄）

在旅人的心目中，每一段美好的旅程都是生命中精采的亮點！位於大台北近郊淡水區的YUN Estate Hotel 蘊泉庄飯店，就致力於為旅人打造值得珍藏的美好旅遊經驗，特別以優雅禪風與五行養生的服務及氛圍，滿足賓客全方位的旅遊所需，深深擄獲每位旅人驛動的心～

（圖／蘊泉庄）

適合全年齡層的溫泉飯店

蘊泉庄座落在淡水河畔唯一的紅樹林臺地上，背倚大屯山，和國寶紅樹林為鄰，與淡水河岸的觀音山遙遙相望，坐擁浪漫絢麗的金色夕陽、天然禪趣的紅木景觀、水火交織的溫泉能量，群山環繞的后土，造就庄內獨有的五蘊體驗。

（圖／蘊泉庄）

在如此得天獨厚的先天優勢下，無論您屬於何種年齡均適合來此體驗！蘊泉庄飯店最大的特色在於以養生宅為軸心規劃，78間客房每間都擁有23坪至45坪寬敞舒適空間，以通透明亮的空間設計，每間客房皆有起居室、餐廳、卧室、養生湯池，大露臺，此外還設有北歐風格的兒童遊戲空間，木工坊、小超市、廚房餐廳、圖書區等歡樂設施一應齊備。飯店起造之初就開鑿1550米的深井挖掘出泉質柔滑細膩的美人湯溫泉，來此度假的旅客在住宿客房內就可享受泡湯之樂。飯店以客為尊的服務品質，在試營運階段就贏得好口碑！

（圖／蘊泉庄）

自然生態與樂活養生一舉兼得

蘊泉庄以「養生活、親子樂、自然美、文化覺」作為核心的經營理念，為每一位賓客營造細膩有溫度的度假氛圍，養生慢活善待自己，享受放空寧靜的輕鬆感覺；滿足親子共遊的想望，全館無障礙空間，休閒設施完備，符合三代同堂同享天倫之需求。淡水近郊幅員廣大，擁有非常豐富的自然生態及人文景觀，蘊泉庄所在地原為日治時期氣象觀測站，鄰近台灣最大的紅樹林保護區，得天獨厚的地利之便，讓蘊泉庄掌握不少旅遊私房景點，可協助旅客規畫遊程或提供旅遊諮詢，讓您深度發掘周遭自然人文之美。

（圖／蘊泉庄）

時序入秋，泡湯熱季準備揭開序幕，蘊泉庄10月開始推出「秋冬養生專案-蘊養成雙」，2小時客房泡湯加上養生餐，既養生又養胃一舉兩得。主廚特地端出精心設計的養生套餐，精燉細熬的湯品，包括牛肝菌蘑菇燉龍筋以及花膠蘆薈雪蛤雞湯，泡完湯之後來上一盅滋補元氣，全身獲得無比的通體舒暢！走一趟僻靜幽雅的蘊泉庄，來一場天賜甘泉洗禮，體驗產地直送的當季美食，享受美好親子時光，獲取身心靈平靜，歡迎您與您的家人來共同入住體驗。

圖片提供｜蘊泉庄　整理撰文｜周蘭君

※本文由《時尚漫旅》雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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