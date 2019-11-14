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百名在港台生急撤離　交大、東華伸援：歡迎先到本校就讀

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圖文／鏡週刊

香港抗爭持續升溫，不少香港大學校園已淪為戰場，浸會大學和科技大學昨（13日）皆宣布改由網路授課，而最為慘烈的中文大學則直接宣布學期結束，今晨71名中大台生順利返台。關於在港台生的受教權，國立交通大學、國立清華大學、國立東華大學提也先後應援。

根據陸委會統計，目前旅港台籍學生總共1,021人，分布在香港大學、香港中文大學、香港科技大學、香港城市大學等9所學校，其中在中大的台籍生有303人；隨香港局勢緊張，加上中大昨宣布這學期提早結束，教育部 已成立在港台生協處專案小組，確保台生之人生安全，13日至14日返台的學生人數已近300人。

香港中文大學昨日宣布學期提早結束。（翻攝自中大校園電台臉書）

針對香港多所大學發生警民衝突，影響學生生命安全與就學權益，教育部已發布辦理在港台生返台後的學籍銜接辦法後，交通大學和清華大學昨日率先對在港台生伸出援手。

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交大表示，除了歡迎台生在此期間返台至交大就讀，校方也將於近期向教育部專案申請轉學方案，最快下學期正式實施；清大表示，學位與相關課程授予有一定規定與程序，香港中文大學若有需要清大協助，雙方會進行討論。

東華大學向在港台生招手，歡迎他們到東華就讀。

東華大學今日表示，願意向教育部申請提供「在港台生回台就學安心專案」，同時歡迎台生回台期間先到東華課堂旁聽、隨班附讀與研修學分。校方表示，東華正研擬相關措施，提供未來在港台生有意轉學來東華長期就讀的制度化辦法；至於短期部分，只要檢附原在港就讀大學的就學證明文件，到東華申請試讀，就學期間到本學期結束前，學雜、住宿費全免，下學期再向教育部申請轉學方案。


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