重申取消關稅　陸商務部：中美正就取消幅度做深入討論

▲中美貿易戰延燒不斷。（圖／路透）

記者陳政錄／北京報導

中國商務部曾於本月初透露，中美已同意就協議進展，「分階段」取消已加徵的關稅，但隨即遭美國總統川普否認，對此於今（14日）下午舉辦的中國商務部記者會上，商務部發言人高峰再次重申，取消加徵關稅，是中美達成第一階段協議的重要條件，同時，取消關稅的幅度「應該充分體現第一階段協議的重要性。」

高峰指出，中美貿易戰由加徵關稅而起，也應該由取消加徵關稅而止，這是中美雙方達成協議的重要條件。而且取消加徵關稅符合生產者和消費者的利益，符合中美兩國的利益，也符合世界利益。

▲大陸商務部發言人高峰。（圖／翻攝大陸商務部官網）

他進一步表示，中美雙方達成第一階段協議，取消加徵關稅的幅度應該充分體現第一階段協議的重要性，而其重要性應該由雙方共同估量。高峰說，雙方正就此進行深入討論，在平等和相互尊重的基礎上，妥善解決彼此核心關切的問題，為達成協議創造條件。

另對於中方繼續擴大開放、推動雙邊和多邊貿易協定方面，高峰表示，中日韓三方，已就推動談判加速達成共識，商定在「區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）」的基礎上，進一步提高貨物貿易、服務貿易、投資自由化的水平和規則標準，打造RCEP+的自貿區。他說，近日中日韓三方商定在11月底，於南韓進行中日韓自貿區第十六輪談判。

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