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7-11推「史努比70週年」集點活動！11款限定商品開箱、兌換方式全攻略

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼7-11史努比70週年集點活動。（圖／記者蔡玟君攝）

▲7-11史努比70週年集點活動推出11款限定商品。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／台北報導

紅遍全球的史努比將滿70歲，7-11從11月20日起推出「史努比70週年快樂積因集點送」活動，分為積木、文具、居家與寵物四大系列，共11款商品，不僅有限量經典場景積木公仔，還有整點會發出聲音的咕咕鐘、寵物牽繩、坐墊、夜燈等，甚至還有積木版史努比星光大道，粉絲一定要買起來！

▲▼7-11史努比70週年集點活動。（圖／記者蔡玟君攝）

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▲積木史努比星光大道超可愛。（圖／記者蔡玟君攝）

7-11此次史努比70週年集點活動從11月20日開跑，凡於門市消費滿50元可獲得1點，集滿6點並以指定金額加購價即可購買。《ETtoday新聞雲》整理出四大系列、共11款商品兌換方式，以及各商品開箱，其中有8款從11月20日下午15點起開放限量預購。

▲▼7-11史努比70週年集點活動。（圖／記者蔡玟君攝）

▲8款限量經典場景積木公仔。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼7-11史努比70週年集點活動。（圖／記者蔡玟君攝）

▲從1950年起各年代經典場景。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼7-11史努比70週年集點活動。（圖／記者蔡玟君攝）

▲每一款都可以自由組裝。（圖／記者蔡玟君攝）

限量經典場景積木公仔　集滿6點加99元，或集滿90點免費隨機送1款，共8款

限量經典場景積木公仔共有8款，以史努比在各年代經典場景為設計，例如1950年花生漫畫出刊、1990年登上羅浮宮、2000年首枚史努比郵票上市等，利用積木方式讓粉絲可以自由組裝，自由搭配變換組合。

▲▼7-11史努比70週年集點活動。（圖／記者蔡玟君攝）

▲限量積木造型鑰匙圈學校巴士款。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼7-11史努比70週年集點活動。（圖／記者蔡玟君攝）

▲藍色史努比戰機，上面還能組裝史努比公仔。（圖／記者蔡玟君攝）

限量積木造型鑰匙圈　集滿6點加149元，或集滿135點免費隨機送1款，共2款

同為積木系列的史努比限量積木造型鑰匙圈，共有黃色史努比學校巴士款與藍色史努比戰機2種，不僅戰機和巴士輪子可以轉動，還可做隨身吊飾，若收集到上述限量經典場景積木公仔，還可將史努比公仔與吊飾組合。

▲▼7-11史努比70週年集點活動。（圖／記者蔡玟君攝）

▲限量積木造型多功能筆有6款。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼7-11史努比70週年集點活動。（圖／記者蔡玟君攝）

▲轉開筆蓋是剪刀。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼7-11史努比70週年集點活動。（圖／記者蔡玟君攝）

▲還有手電筒。（圖／記者蔡玟君攝）

限量積木造型多功能筆　集滿6點加69元，或集滿65點免費隨機送1款，共6款

可愛又實用的限量積木造型多功能筆共有6款，其中黃色款蓋子轉開就可變成剪刀，而另一款轉動筆蓋則成為手電筒，其他4款則為螢光筆和原子筆，同時在筆蓋上方也做成積木，可以與史努比積木公仔組合，超可愛。

▲▼7-11史努比70週年集點活動。（圖／記者蔡玟君攝）

▲史努比夜燈與電子鐘都是限量預購。（圖／記者蔡玟君攝）

上述不需要預購，只要集滿點數即可兌換，而史努比70週年紀念版筆記本、史努比夜燈、史努比咕咕鐘、限量星光大道收藏組等共8款商品則從11月20日下午15點起開放預購，每一品項皆有限量。

▲▼7-11史努比70週年集點活動。（圖／記者蔡玟君攝）

▲可以讓你組裝經典場景史努比公仔的星光大道收藏組。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼7-11史努比70週年集點活動。（圖／記者蔡玟君攝）

▲若是收集一整套經典場景積木公仔加星光大道就超壯觀。（圖／記者蔡玟君攝）

限量星光大道收藏組　集滿6點加399元加價購1款，限量共1.5萬個

限量星光大道收藏組是是一個積木造型平台，讓粉絲可將收集到的限量經典場景積木公仔自由組裝搭配，整排展開超壯觀，在自己家中為史努比打造一條獨特的星光大道。

▲▼7-11史努比70週年集點活動。（圖／記者蔡玟君攝）

▲筆記本有2款也是限量預購。（圖／記者蔡玟君攝）

MOLESKINE限量訂製史努比70週年紀念版筆記本　集滿6點加399元加價購1款，共2款，限量共1.5萬個

MOLESKINE是義大利百年傳奇筆記本品牌，此次為史努比70週年設計紀念版筆記本，2款書腰設計皆不相同，2款筆記本內結合行事曆與筆記本，圖案也略為不同，且內附6張City Cafe Premium咖啡好友體驗券，可享買一送一優惠。

▲▼7-11史努比70週年集點活動。（圖／記者蔡玟君攝）

▲限量LED雙色留言板（後方左1）。（圖／記者蔡玟君攝）

限量LED雙色留言板　集滿6點加399元加價購，限量共1.5萬個

史努比限量LED雙色留言板內建5種燈光顏色，有變色、長亮2種發光模式，同時附上專用筆，可以重複書寫與擦拭，留言板坐檯還有可組裝積木史努比公仔的平台。

▲▼7-11史努比70週年集點活動。（圖／記者蔡玟君攝）

▲限量積木造型狗屋電子鐘。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼7-11史努比70週年集點活動。（圖／記者蔡玟君攝）

▲屋頂掀開可以收納。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼7-11史努比70週年集點活動。（圖／記者蔡玟君攝）

▲屋頂可以組裝史努比。（圖／記者蔡玟君攝）

限量積木造型狗屋電子鐘　集滿6點加499元加價購，限量共2萬個

結合電子鐘與收納功能的限量積木造型狗屋電子鐘，以經典紅色史努比小屋設計，可以顯示時間、氣溫、日期，兩側屋頂掀開還可以收納小屋；同時屋頂也可組裝史努比積木公仔。

▲▼7-11史努比70週年集點活動。（圖／記者蔡玟君攝）

▲史努比LED觸控QQ夜燈。（圖／記者蔡玟君攝）

限量LED觸控QQ夜燈　集滿6點加499元加價購，限量共1.5萬個

史努比造型限量LED觸控QQ夜燈手感柔軟，有6段式亮度調整，只要拍拍史努比的身體就能變換亮度，擺在床頭或邊桌都是最可愛的居家裝飾。

▲▼7-11史努比70週年集點活動。（圖／記者蔡玟君攝）

▲限量狗屋造型報時咕咕鐘。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼7-11史努比70週年集點活動。（圖／記者蔡玟君攝）

▲報時才跑出來的史努比。（圖／記者蔡玟君攝）

限量狗屋造型報時咕咕鐘　集滿6點加699元加價購，限量共2萬個

史努比狗屋造型報時咕咕鐘，整點報時還有音樂與鐘聲響起，超療癒，而為了避免夜間打擾睡眠，從晚上10點至清晨6點皆為靜音，不會發出聲響。

▲▼7-11史努比70週年集點活動。（圖／記者蔡玟君攝）

▲限量可延展寵物坐墊（不含照片中大型史努比玩偶）。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼7-11史努比70週年集點活動。（圖／記者蔡玟君攝）

▲收納起的限量可延展寵物坐墊。（圖／記者蔡玟君攝）

限量可延展寵物坐墊　集滿6點加599元加價購，限量共2萬個

超可愛黃色絨毛寵物坐墊，底部有止滑顆粒設計，除了內墊絨毛觸感柔軟，坐墊前還能延展攤平，讓大型犬也可以在舒適柔軟的坐墊上休息，在冷冷的冬天絕對成為自家毛小孩最愛待的地方。

▲▼7-11史努比70週年集點活動。（圖／記者蔡玟君攝）

▲限量手電筒寵物牽繩。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼7-11史努比70週年集點活動。（圖／記者蔡玟君攝）

▲限量手電筒寵物牽繩可以延展。（圖／記者蔡玟君攝）

限量手電筒寵物牽繩　集滿6點加299元加價購，限量共2萬個

史努比造型寵物牽繩有可拆式手電筒設計，而牽繩則可伸縮延展至5公尺長，一鍵鎖定，適用約20公斤以下的中小型毛小孩。

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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