快訊／屏東2月嬰遭2歲幼童重壓！家人發現已昏迷　送醫宣告不治

記者洪靖宜、陳韻如／屏東報導

屏東縣新埤鄉餉潭村14日上午發生一起死亡案件，一名年僅2個月大的女嬰疑似遭到2歲哥哥重壓，導致她無法呼吸陷入昏迷，家人見狀後嚇得趕緊報警。警消獲報趕抵現場，緊急將嬰兒送醫搶救，但仍不幸宣告不治。

▲屏東女嬰疑似遭哥哥重壓悶死，媽媽焦急送醫。（圖／記者洪靖宜攝）

潮州警分局調查，當時哥哥在房間與妹妹玩耍，但等到媽媽進入房內時，發現妹妹全身用棉被蓋住，而妹妹已失去呼吸心跳，嚇得趕緊報警。警方目前已依照程序報請檢察官相驗，而至於詳細事發原因仍有待進一步調查釐清。