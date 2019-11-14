聞邱毅列不分區嚇到結巴　柯文哲指吳敦義排第10會有「攔截運動」

▲柯文哲出席「2020浪愛回家」伊林名模愛心犬貓推廣認養記者會。（圖／記者黃國霖攝）

記者陳家祥／台北報導

國民黨不分區立委13日公布，警大前教授葉毓蘭、反年改團體「八百壯士」副指揮官吳斯懷、前立委邱毅等都名列，而黨主席吳敦義則列第10名，引發外界討論。對此，柯文哲14日受訪時驚呼「邱邱邱邱…邱毅？」，還表示，吳敦義換到第10，很快就會有「攔截運動」，網路上一定會開始鼓吹不要投國民黨。

被問到國民黨不分區名單中有邱毅，柯文哲嚇到講話結巴，驚呼「邱邱邱邱…邱毅」，接著連聲苦笑。至於吳敦義換到第10，柯文哲說，「我就講了，我跟你保證，不出24…，一定很快有那活動」。

媒體追問是什麼活動？柯文哲欲言又止表示，沒有啦…，我跟你講，他排第8大家還比較不好那個，「排第10大家會說那就不要投國民黨，一定會這樣，放心好了，我太了解這種網路生態」，因為更可以攔截，第8要攔截比較困難，第10大家就會發起那運動。

另外，國民黨內上下對於不分區名單都感到相當錯愕，將與韓國瑜搭檔參選正副總統的前行政院長張善政，接受專訪時更喊話「票投民眾黨、拒投民進黨」，沒幫自家人拉票的發言引發熱議。對此，柯文哲僅聳了聳肩表示，「我要說謝謝嗎？」

