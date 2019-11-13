機會來了！台灣虎航宣布招40名地勤　限時14天開放報名

▲台灣虎航宣布招募地勤運務員，預計錄取40名。（圖／台灣虎航提供）

記者賴文萱／台北報導

台灣虎航今（13）日宣布為為擴大桃園機場的營運規模及服務範圍，預計將開放運務員的職缺進行招募，這次將錄取40名，自11月14日至27日開放報名。

這次運務員職缺的報名期間為11月14日凌晨00:01起至11月27日晚間23:59止，報名截止後，即針對所有履歷投遞者進行初步書面資料審核。通過資料審核者，預計將安排於12月7日進行初試，12月14日為複試，採擇優錄取，預計錄取約40名，上班地點為桃園國際機場。

請繼續往下閱讀...

台灣虎航表示，運務員工作內容為旅客報到服務、登機門作業、協助旅客諮詢等，錄取者預計將在明年農曆假期後分批報到，即開始接受訓練，訓練合格後始可正式上線。

有興趣者可至yes123求職網站搜尋「台灣虎航」，並於「地勤運務人員」的職務中查看報名及相關應試資格（https://bit.ly/33ESal5）。

▲台灣虎航明年初將開航韓國首爾，屆時將有23個國際航點、29條國際航線。（圖／台灣虎航提供）

台灣虎航現飛航22個國際航點、28條國際航線，分佈於東北亞、東南亞及澳門，明年初更將首航韓國首爾，屆時將達23個國際航點、29條國際航線。

此外，台灣虎航是首家且連續4年獲得信譽品牌最高榮譽白金獎項認證的國籍低成本航空，自2017年開始獲利，2018年也表現亮眼，已連續獲利二年，更預計於今年底興櫃、2020年底上市，主要受惠自助旅行風潮興盛，有助於低成本航空的前景發展。

►「時間對我們來說完全沒用！」