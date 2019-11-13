贈票／市集控必逛！《Creema Craft Party》12月登場

活動小組／活動報導

日本手作市集《Creema Craft Party 2019 in 台灣》來了！力邀150位來自日本、54位來自台港的優質品牌創作人，12月6日至8日於華山文創園區盛大登場。超過百攤創作品牌，將帶來上萬件精緻飾品、個性皮件、可愛小物、生活雜貨等琳瑯滿目的創意手作品，就是要讓台灣的粉絲們在現場尖叫，收穫滿滿。現在只要下載星光雲App，就有機會抽進場門票大逛特逛！

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手作市集推陳出新，適逢日本新年號「令和」元年，主辦單位推出「令和主題限定商品」特別企劃，以「令和」元年為主題發揮創作，並在限定商品專區獨賣；更邀請多位創作人，在現場面對面教學，引導大家完成專屬自己的作品，體驗手作的溫度。另外也在活動首2日與超人氣插畫家《黃色書刊》合作，進行限量專屬似顏繪，還能當場製作成徽章，留下最特別的紀念。活動首日加碼邀請歌手光良蒞臨現場同樂，粉絲只要完成指定任務就有機會抽中《光良x黃色書刊》專屬徽章！心動不如馬上行動，現在就下載星光雲App抽票去！

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▲▼《Creema Craft Party 2019 in 台灣》現場商品示意圖。（圖／主辦單位提供）



《Creema Craft Party 2019 in 台灣》

日期與時間：

12月6日(五)11:00~20:00(19:00停止入場)

12月7日(六)11:00~19:00(18:00停止入場)

12月8日(日)11:00~19:00(18:00停止入場)

地點：華山文化創意產業園區 東2四連棟(ABCD館)



【活動方式】

◎步驟1：下載《ETtoday星光雲》App （點我下載）。

◎步驟2：

開啟《ETtoday星光雲》App，點選左上角摺疊選單入口（三條橫線），即可展開側欄；立馬進入「點我抽Creema Craft Party手作市集門票」，填留資料，馬上行動！

◎步驟3：請務必正確及填妥資訊，如填寫格式或資訊錯誤，視同放棄得獎資格喔！

【贈票活動資訊】

◎活動時間： 11月13日至11月17日2359止。

◎得獎獎項： Creema Craft Party手作市集門票。〈以手機號碼為準〉。

◎活動方式： 活動小組隨機抽出中獎者。

◎兌領方式： 於活動結束後將票券寄送給得獎者，依網友報名資訊中所填寫的地址寄出，個人資料請務必正確並完整填寫資料，以利贈獎寄送，如因填寫資料格式有誤或是不正確視同放棄得獎資格，不再補寄、敬請見諒。

主辦單位保留隨時修改、變更或中止活動辦法及變更獎項的自主權，且毋需做事前通知。 若有其他未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋。

若有任何問題，可E-mail至活動小組信箱et_events@ettoday.net，我們將盡速為您解答喔~