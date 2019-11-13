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【廣編】明曜百貨32週年慶 LOVE U！

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▲▼明曜百貨32週年慶。（圖／明曜百貨提供）

▲明曜百貨32年週年慶。

圖、文／明曜百貨提供

記得小時候第一次牽媽媽的手搭明曜百貨景觀梯的情景嗎？隨著電梯漸漸往上升，街道上的行人變得越來越小，映入眼簾的是一片繁華都市，兒時點滴總是美好，長大後，那些不經意的小事，成為心裡最深刻的記憶。明曜百貨有著大家的回憶，無論過去還是未來都是一個充滿愛的地方，今年32歲生日，喚醒大家心中最美好的記憶，11/14邀請大家一起共襄盛舉。

景觀梯：搭上明曜景觀梯，白天可以看見白雲繚繞著連綿的山，夜幕降臨，東區的繁華盡收眼底，宛如不夜城。

UNIQLO明曜旗艦店：位在交通便利、繁華地帶的全球旗艦店，最齊全的服裝都在這裡，寒冷的冬天為心愛的人添加保暖衣物吧！

11F湯姆熊歡樂世界：館內有眾多遊樂設備，優質舒適的空間，無論大人小孩都可以玩得盡興，是一個親子創造回憶的好地方。

首7日4F～9F當日消費滿5000送500（8F宜得利除外）。

UNIQLO AAP會員首7日消費滿2000現折200。

GU首4日消費滿1500現折100，獨家贈「日本爵戀洗護旅行組」限量4500份。

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