　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

MUZIK／安可曲10問

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

文／MUZIK

回首第一次參加音樂會時，看著演奏會畢，偌大的音樂廳內轟雷巨響的掌聲，不少觀眾起立鼓掌致以演奏家，此起彼落的呼聲，像是另一場由觀眾組成的演出。接著演奏家在數次謝幕後，進入接下來的獨家「無菜單」演奏時間。短曲的靜謐與精彩似乎是整場音樂會中，台上與台下最熱烈互動的時間，並且這中間似乎隱含著某種莫名的默契，安可曲的段落也並非現身在每場音樂會之中，究竟這個令人振奮的片刻是從何而來？又該如何呼喚它卻不至於失禮呢？

Ｑ：為什麼會有安可曲？

Ａ：被演奏家精采的演出鼓動，而有請表演者們再次演奏、或再來一首的渴望，是古今中外皆有的心情，例如白居易在《琵琶行》中一句「莫辭更坐彈一曲」等詩句。現今的音樂會中，一場深刻、動容而精彩的演出，往往令台下聽眾們忍不住歡呼，拍得手又痛又紅，甚至起立致敬仍止不住激情。這時，演奏家們往往會在第三次謝幕後，向台下示意要加演的曲目，並開始演奏，來回應聽眾的熱情。

請繼續往下閱讀...

Ｑ：音樂會「安可」從什麼時候開始？

Ａ：若要追本溯源，幾乎可以說自從有「音樂」開始，就可能有安可的存在。一般來說，現在的「安可」文化，約從17、18 世紀歌劇演出時，應觀眾要求獨唱家再次演唱詠嘆調的情況延伸而來。

Ｑ：「安可」（Encore）是全球語言？

Ａ：「Encore」這個法語單詞具有多種含義：仍然、更長、然而、又一次⋯⋯，並不意味著「請再演奏一首／次」。當法國人和德國人要求加演時，他們會像義大利人一樣，說「bis」（兩次）。有趣的是，「encore」這個法語用詞是從18 世紀早期開始，倫敦的觀眾在欣賞義大利歌劇時，將義大利語的「ancora」（再一次）訛用，進而輸入英語中，變成「再來一次」的喝采聲。

Ｑ：「安可」的魅力何在？

Ａ：有別於以往同曲再演的傳統，現今音樂會的安可曲通常是一首五分鐘內，能展現音樂家個人特色、或延伸音樂會意念的短曲。如果選曲與演奏表現得恰如其分，安可段落會產生相當可觀的力量。

尤其在結構上比較嚴謹的古典音樂會中，「安可」橋段就能充分調劑這些失落的部分，因為多出來的都是「未知」的驚喜。在這之上，鋼琴家又比管弦樂團和其他有伴奏的器樂演奏家更具優勢（畢竟指揮台或伴奏譜架上的譜面，往往會削弱一些呼嘯而來的神秘感）。

Ｑ：什麼時候可以喊安可？喊安可的時機點？

Ａ：一般來說，在音樂會節目都演奏完畢後，就是觀眾們喊安可的時間。不過若是碰到有演奏協奏曲的音樂會，讓獨奏家安可也是一種禮貌與慣例，觀眾們可以在協奏曲演奏結束後，大聲喊安可！

Ｑ：為什麼有時候沒有安可呢？

Ａ：管弦樂團的樂季音樂會，因為會在固定地方、或到外地城市演出，加上演出時程頻繁（約一∼兩週就會有一次），通常並不會再花時間準備安可曲。不過也有幾個例外：

一、出國巡演：為了讓當地觀眾「多聽一下」，而準備安可曲演出。

二、遇到一些比較特別的場合，如新年音樂會、聖誕音樂會等節日型的演出，也有可能演出安可曲喔！

三、如果當日演出真的很成功，觀眾反應熱烈，也還是有機會讓指揮臨時起意，安可當晚的某一樂章。
除此之外，如果音樂會曲目本身在演奏時長及份量上就又長、又厚重，在演奏家們筋疲力盡的狀態下，可能就不會有加演的狀況。演出安魂曲、受難曲等較為莊嚴、或神聖的曲目後，通常也不會再行安可演出。另外在特殊的樂團編制中，也可能因為難有符合編制的改編，而沒有另外準備安可曲演出。

Ｑ：室內樂音樂會有安可曲嗎？

Ａ：相對獨奏家及管弦樂團，室內樂音樂會除了固定演出的室內樂團（如弦樂四重奏）外，相對比較難有安可曲。另外，如果是音樂節上臨時組的樂團，也比較難有額外的時間在正規演出之餘，準備安可曲演出。

Ｑ：為什麼有時候是另外準備的曲目，有時候是原本音樂會的曲目再演一次？

Ａ：其實「安可」的原意就是「再演一次」同樣的作品。有些指揮家在面對盛情難卻的觀眾時，雖然沒有另外安排安可曲，仍會遵照「encore」的原意，在原先龐大的曲目中挑選段落再行演出。這時，您或許會聽見指揮對樂團悄悄的指示：「從第幾樂章的第幾小節開始演奏」。

Ｑ：安可的時間和長度？

Ａ：**一首安可曲約為三∼五分鐘，安可的時間一大部分取決於觀眾的反應。**不過一般來說，管弦樂團的安可上限幾乎是3 首；獨奏家常常依照自身的演奏狀態、及心情的好壞來決定，從一、兩首到七、八首都有可能！

Ｑ：有安可就是賺到，沒安可就是沒賺到嗎？

Ａ：通常觀眾們為了加碼演出，都會努力鼓掌到音樂廳的燈亮為止。也有一些經紀公司會依獨奏家加演的次數，來行銷該位演奏家對當地聽眾的喜愛。不過如奧地利猶太鋼琴家、作曲家許納貝爾（Artur Schnabel）所言：「掌聲是一份收據，而不是一筆帳單。」或許我們也該反思，安可曲在音樂會的角色究竟是一個呼之而後快的要求，抑或偶爾，我們更需要的，會是將音樂會中悉心演奏的曲目沈澱，並穩妥地在步出音樂廳的時刻好好保留在心裡？

以上總結了10 題音樂會安可曲的一般情況，但安可曲文化在世界有百百種樣貌，就讓本期特企帶領大家探索各種在安可曲時段發生的神奇景況吧！

更多精彩內容詳見

《MUZIK閱聽古典樂》 
《MUZIK SHOP》 
《MUZIK AIR古典音樂線上聽》 

ET快訊
國小女教師尬上替代役　切結書認「身體上的依賴機會」正宮氣炸
妻雙11「狂刷130萬」！丈夫站33F外牆崩潰：才剛還完87
Her超任性下殺38折起！快來買好買滿撿便宜
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

吳鳳餐管國際賽穿金戴銀　勇奪5金3銀

奇美博物館迎聖誕　邀您一起來來玩「化裝舞會」！

避開3大交友地雷！成功擄獲「理想情人」hashtag成功搭話不失誤

台灣知名雕塑家林壽山　致贈屏科大「智慧之窗」…光輝傳承

救援視角：用照片與VR見證無國界醫生前線實況

「新聞業先鋒」葉明勳逝世10年　葉文心讀《感懷集》：見證了那個時代

暖尪送中古車：免在家悶著　幹話姐吐「可恥心態」人妻0髒字噴爆...療癒翻

不滿民進黨不分區名單　環團怒飆：大選恐失去老戰友支持

MUZIK／安可曲10問

看上7億鹹蛋黃產值！專家萃製100%蛋黃粉、油　日本、杜拜都想要

小屁孩神模仿父母「晚上嘿嘿聲」 尷尬老媽裝傻不認：那是電視啦

香港西灣河警員連開3槍！　「近距離射擊」2青年倒地濺血

潛艦國造不可能？馬「任內就規劃」　蔡回擊韓國瑜：廠房已經在蓋了！

李佳芬指國小教「肛交、性高潮」　教育部怒了：抹黑造謠煽動恐懼

體內環保救星！吃1顆抵18條香腸　「亞硝酸鹽清除力」芭樂占據前三名

秋冬首選！高雄「羊肉爐吃到飽」　10種羊部位搭甘甜湯頭超滋補～

實測地圖「AR 實景導航功能」路痴救星！防導航時走錯方向

《天籟之戰2》冠軍耿斯漢踢館《聲林》　「三段高音+狂野嘶吼」帥炸！！！

大龍蝦都有！彰化田中馬超澎派　為1.6萬跑者打氣烤豬、牛排免費吃

【演技派】EP1 新人殘酷生存戰！張靜初入戲深瞬間落淚 吳鎮宇自嘲「半偶像派」導師們笑翻

吳鳳餐管國際賽穿金戴銀　勇奪5金3銀

奇美博物館迎聖誕　邀您一起來來玩「化裝舞會」！

避開3大交友地雷！成功擄獲「理想情人」hashtag成功搭話不失誤

台灣知名雕塑家林壽山　致贈屏科大「智慧之窗」…光輝傳承

救援視角：用照片與VR見證無國界醫生前線實況

「新聞業先鋒」葉明勳逝世10年　葉文心讀《感懷集》：見證了那個時代

暖尪送中古車：免在家悶著　幹話姐吐「可恥心態」人妻0髒字噴爆...療癒翻

不滿民進黨不分區名單　環團怒飆：大選恐失去老戰友支持

MUZIK／安可曲10問

看上7億鹹蛋黃產值！專家萃製100%蛋黃粉、油　日本、杜拜都想要

竊賊假裝車主偷瑪莎拉蒂…錢帶不夠！　他異想天開…請拖吊車分2段拖

日美妝網紅超兇！　被起底「自帶12公分」拍AV…網崩潰：是偽娘！　

12強／都退休了　陳甲龍與好友彭政閔賽前握手致意

警攔小客車違規迴轉　他撈菸盒自清「我沒有！」…不小心露餡

佛心網友曝中壢凶宅名單　驚見分屍食人案路段

ABL／NCAA場均30分得分王　基恩加盟寶島夢想家

中信盃／自學日文想挑戰日職　新生張旭還要再霸氣一點

不斷更新／張奕守住得點圈危機　1局結束中華0：0韓國

《魔鬼審判》暗指是納粹集中營幫兇　波蘭總理：會誤導觀眾要忠於史實

阿金散步到一半...突跳水表演「海豚秀」　媽傻眼：我到底養了什麼

生活熱門新聞

百元vs.500元剪髮差在哪？鄉民道破關鍵

司機被阿飄纏7年關在家　友一問…祂：我是他妹妹！

公車猛烈一煞「鏘～」情侶丟臉衝下車

急凍15°C恐雙颱生成　下周再變天

酒店拍照「綠臉女站角落」他嚇問通靈師

交通部認證！電動機車年花費比油車還高

李佳芬稱「小三教肛交」　教長怒了

澄清湖驚見「超靠北編織」葉　網笑爛：職業病

男友陪住院！護理師交接她笑噴：男友心碎

「我沒有教肛交」　保險套老師開課回應

陳芳明：李佳芬須向全國教師道歉

19歲男大生拍片告白：我不知還能活多久

爸往生第二天跪遺照前哭　「我睡一下怎變這樣？」

統神曾給孫安佐「4字忠告」　網起雞皮：先知啊

更多熱門

相關新聞

MUZIK古典樂刊將於2020停刊

MUZIK古典樂刊將於2020停刊

華語古典音樂老牌雜誌《MUZIK 古典樂刊》，11 月於官方粉絲團公佈停刊通知，雜誌將於 2020 年的 1＆2 月併刊號出版後，正式停止「紙本刊物」的發行。

安潔莉娜裘莉全裸霸氣登封

安潔莉娜裘莉全裸霸氣登封

日本《幼稚園》雜誌附錄DIY模型

日本《幼稚園》雜誌附錄DIY模型

如何說服朋友　「古典音樂很酷」

如何說服朋友　「古典音樂很酷」

洛杉磯愛樂執行長伍茲　無預警請辭

洛杉磯愛樂執行長伍茲　無預警請辭

關鍵字：

MUZIKmuzikMUZIK古典樂刊MUZIK閱聽古典樂古典樂刊古典月刊雜誌古典音樂

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 12強 韓國瑜 王令麟 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中 林志玲 金鐘獎 王令麟 唇筆 黃寶慧 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 王令麟 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 王令麟 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 王令麟 信用卡 黃寶慧 麥田圈 金字塔 王令麟 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 王令麟 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧

熱門新聞

女大生華山自拍墜崖摔死！景區拒負責

學姐激吻新歡直擊　黃瀞瑩宜蘭夜渡花美男

3屍案母子靈堂簽名簿全白…桌上擺2奶瓶

阿乃「想睡你身上」調情孫安佐對話曝！

林志玲雙11曝驚喜！手牽老公放閃

黑猩猩獵殺人類幼童　剖肚摘內臟

米砂哽咽認墮胎！6聲明還原始末

孫安佐女友開嗆！控有人「隱瞞實話跟真相」

準備離婚　夫怒吊死4兒女

孫安佐女友是大9歲「火辣巨胸網紅」！超兇私照曝光

母雞4年不下蛋！她宰雞驚見雞寶

孫安佐反擊！經紀人批米砂「都是假的」：蹭我們熱度

百元vs.500元剪髮差在哪？鄉民道破關鍵

幫好友擠屁股痘痘　膿血直射滿臉

住美國飯店別亂碰冰箱！HowHow退房嚇歪「帳單破萬」

更多

最夯影音

更多
小屁孩神模仿父母「晚上嘿嘿聲」 尷尬老媽裝傻不認：那是電視啦

小屁孩神模仿父母「晚上嘿嘿聲」 尷尬老媽裝傻不認：那是電視啦
香港西灣河警員連開3槍！　「近距離射擊」2青年倒地濺血

香港西灣河警員連開3槍！　「近距離射擊」2青年倒地濺血

潛艦國造不可能？馬「任內就規劃」　蔡回擊韓國瑜：廠房已經在蓋了！

潛艦國造不可能？馬「任內就規劃」　蔡回擊韓國瑜：廠房已經在蓋了！

李佳芬指國小教「肛交、性高潮」　教育部怒了：抹黑造謠煽動恐懼

李佳芬指國小教「肛交、性高潮」　教育部怒了：抹黑造謠煽動恐懼

體內環保救星！吃1顆抵18條香腸　「亞硝酸鹽清除力」芭樂占據前三名

體內環保救星！吃1顆抵18條香腸　「亞硝酸鹽清除力」芭樂占據前三名

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面