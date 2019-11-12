　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

MUZIK／ MUZIK古典樂刊將於2020停刊

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

文／MUZIK

華語古典音樂老牌雜誌《MUZIK 古典樂刊》，11 月於官方粉絲團公佈停刊通知，雜誌將於 2020 年的 1＆2 月併刊號出版後，正式停止「紙本刊物」的發行。

自2006年10月創刊，《MUZIK 古典樂刊》走過 13 年，內容聚焦古典音樂，至今總共發行了 147 期雜誌，擁有廣大讀者，是華語相關雜誌中最具份量的出版刊物之一，企劃的主題涵蓋了音樂史、曲目分析、樂曲評論、台灣古典樂壇的歷史軌跡乃至世界樂壇發生的重大事件等，近年以專題特企包裝時事的做法，使內容更加紮實且具蒐藏價值，這點也成為《MUZIK 古典樂刊》身處現代資訊的洪流中，始終保有獨特性的原因。

請繼續往下閱讀...

MUZIK 創辦人孫家璁表示：「創新的思維必須要植入在古典音樂這個徐行的列車中，才有可能繼續補充燃料」 ，隨著網路的興起，閱讀人口變化衝擊了傳統紙本媒體產業鍊，MUZIK 近年積極轉型跨足數位內容的產製，在 MUZIK Air 數位服務裡，擁有專注於新聞新知的「讀樂」、專門提供古典音樂免費線上收聽的「聽樂」和「MUZIK Air」APP，以及網羅全世界音樂會資訊的「赴樂」等多功能內容，為聽眾讀者們帶來更即時便捷的使用體驗。除此之外，在如 Facebook、Youtube 與 Instagram 等社群媒體中，累積了許多愛樂支持者，綜觀華文古典音樂媒體，亦是少見的優秀成績。

呼應當期雜誌主題「曲終人不散」，MUZIK 選擇在 11 月公布停刊消息，除了邀請讀者們支持剩下三期紙本雜誌外，也可以把握接下來的一系列舊刊優惠，把市面少見、絕版的期數納入書櫃。

MUZIK 未來也將持續以推廣古典音樂為己任，帶領民眾們探尋音樂帶來的美好。

更多精彩內容詳見

《MUZIK閱聽古典樂》 
《MUZIK SHOP》 
《MUZIK AIR古典音樂線上聽》 

ET快訊
蘿莉塔高鐵解放頭燈！內衣包不住「正下方一條線」
12強／中華隊大戰韓國先發名單！胡金龍扛開路先鋒
GT-R之父「水野和敏」將離開納智捷　華創日本月底解散
Her超任性下殺38折起！快來買好買滿撿便宜
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

看上7億鹹蛋黃產值！專家萃製100%蛋黃粉、油　日本、杜拜都想要

「把不到正妹就污衊」！學姊黃瀞瑩新歡的女主管爆氣：未婚交友干你們屁事

MUZIK／ MUZIK古典樂刊將於2020停刊

遠見／從三大指標看高教崩壞　40所大學明年恐退場？

全台森林遊樂區9座吊橋安檢出爐！「見晴2號索橋」更換零件暫封閉

軍中被秒殺的菜色！　「一支炸雞腿」輕鬆征服阿兵哥　過來人：滷汁也用搶的

桃機新塔台12/16正式啟用！內部大直擊　「野柳女王頭」造型成新亮點

劇場演「兒童人權」真人真事！小五生寫給「黑人女孩」紙條超感動

自製抹茶餅！媽一看欲「整包丟掉」　她手刀制止：不是壞掉啦...網壞笑補刀

閉眼刷牙！婆婆突傳「嗯...嗯」聲媳婦傻愣　網反恭喜：已把妳當親生女兒

小屁孩神模仿父母「晚上嘿嘿聲」 尷尬老媽裝傻不認：那是電視啦

香港西灣河警員連開3槍！　「近距離射擊」2青年倒地濺血

潛艦國造不可能？馬「任內就規劃」　蔡回擊韓國瑜：廠房已經在蓋了！

李佳芬指國小教「肛交、性高潮」　教育部怒了：抹黑造謠煽動恐懼

體內環保救星！吃1顆抵18條香腸　「亞硝酸鹽清除力」芭樂占據前三名

秋冬首選！高雄「羊肉爐吃到飽」　10種羊部位搭甘甜湯頭超滋補～

實測地圖「AR 實景導航功能」路痴救星！防導航時走錯方向

《天籟之戰2》冠軍耿斯漢踢館《聲林》　「三段高音+狂野嘶吼」帥炸！！！

大龍蝦都有！彰化田中馬超澎派　為1.6萬跑者打氣烤豬、牛排免費吃

【演技派】EP1 新人殘酷生存戰！張靜初入戲深瞬間落淚 吳鎮宇自嘲「半偶像派」導師們笑翻

看上7億鹹蛋黃產值！專家萃製100%蛋黃粉、油　日本、杜拜都想要

「把不到正妹就污衊」！學姊黃瀞瑩新歡的女主管爆氣：未婚交友干你們屁事

MUZIK／ MUZIK古典樂刊將於2020停刊

遠見／從三大指標看高教崩壞　40所大學明年恐退場？

全台森林遊樂區9座吊橋安檢出爐！「見晴2號索橋」更換零件暫封閉

軍中被秒殺的菜色！　「一支炸雞腿」輕鬆征服阿兵哥　過來人：滷汁也用搶的

桃機新塔台12/16正式啟用！內部大直擊　「野柳女王頭」造型成新亮點

劇場演「兒童人權」真人真事！小五生寫給「黑人女孩」紙條超感動

自製抹茶餅！媽一看欲「整包丟掉」　她手刀制止：不是壞掉啦...網壞笑補刀

閉眼刷牙！婆婆突傳「嗯...嗯」聲媳婦傻愣　網反恭喜：已把妳當親生女兒

看著權利車被拖吊…他不讓當鋪合作人離開　慘遭拖行頭殼破裂命危

看上7億鹹蛋黃產值！專家萃製100%蛋黃粉、油　日本、杜拜都想要

主子求關注...狂揮手當「招財貓」：嗨嗨！　鏡頭一拍裝沒事

國小女教師尬上已婚替代役　切結書認「身體上的依賴機會」元配氣歪

洪恒珠退出立委選戰　蔡英文競辦：證明全黨團結、全力衝刺！

12強／用行動支持中華隊　張正偉兩戰到場：球迷好激動

12強／中華隊進攻低迷　曾豪駒提醒：要有耐心

甜點城堡氣墊溜滑梯、超巨大棒棒糖　南化甜心派對野餐市集16日登場

釋放3名塔利班重要人物！　阿富汗總統同意換俘：願和平談判

快訊／拒馬、警力嚴正戒備！退警怒嗆「下架蔡英文」揚言攻佔行政院

桃園女大生包廂內喊「想要」！ 處男「確認3次」勇敢去愛…下場慘

生活熱門新聞

百元vs.500元剪髮差在哪？鄉民道破關鍵

公車猛烈一煞「鏘～」情侶丟臉衝下車

司機被阿飄纏7年關在家　友一問…祂：我是他妹妹！

急凍15°C恐雙颱生成　下周再變天

酒店拍照「綠臉女站角落」他嚇問通靈師

李佳芬稱「小三教肛交」　教長怒了

澄清湖驚見「超靠北編織」葉　網笑爛：職業病

男友陪住院！護理師交接她笑噴：男友心碎

交通部認證！電動機車年花費比油車還高

陳芳明：李佳芬須向全國教師道歉

19歲男大生拍片告白：我不知還能活多久

「我沒有教肛交」　保險套老師開課回應

爸往生第二天跪遺照前哭　「我睡一下怎變這樣？」

統神曾給孫安佐「4字忠告」　網起雞皮：先知啊

更多熱門

相關新聞

安潔莉娜裘莉全裸霸氣登封

安潔莉娜裘莉全裸霸氣登封

好萊塢女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）近日為了電影《黑魔女2》四處奔波宣傳，6日時尚雜誌Harper's Bazaar突然釋出了裘莉全裸上陣拍攝的封面照，僅僅運用透明薄紗擺出動人姿勢，發文不到一日就有超過7萬人按讚。

日本《幼稚園》雜誌附錄DIY模型

日本《幼稚園》雜誌附錄DIY模型

如何說服朋友　「古典音樂很酷」

如何說服朋友　「古典音樂很酷」

洛杉磯愛樂執行長伍茲　無預警請辭

洛杉磯愛樂執行長伍茲　無預警請辭

范冰冰夢幻紅髮美翻　網酸爆：不期待汙點藝人

范冰冰夢幻紅髮美翻　網酸爆：不期待汙點藝人

關鍵字：

MUZIKmuzikMUZIK古典樂刊MUZIK閱聽古典樂古典樂刊古典月刊雜誌古典音樂

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 12強 韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 林志玲 金鐘獎 唇筆 黃寶慧 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 黃寶慧 火星 飛碟 許智傑 黃寶慧 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 黃寶慧 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧

熱門新聞

女大生華山自拍墜崖摔死！景區拒負責

學姐激吻新歡直擊　黃瀞瑩宜蘭夜渡花美男

阿乃「想睡你身上」調情孫安佐對話曝！

3屍案母子靈堂簽名簿全白…桌上擺2奶瓶

林志玲雙11曝驚喜！手牽老公放閃

黑猩猩獵殺人類幼童　剖肚摘內臟

孫安佐女友開嗆！控有人「隱瞞實話跟真相」

米砂哽咽認墮胎！6聲明還原始末

準備離婚　夫怒吊死4兒女

孫安佐女友是大9歲「火辣巨胸網紅」！超兇私照曝光

母雞4年不下蛋！她宰雞驚見雞寶

孫安佐反擊！經紀人批米砂「都是假的」：蹭我們熱度

動物園竄野生大蛇　政大驚是毒蛇窟

她帶交往5月男友見家人　約會慘變認親大會

住美國飯店別亂碰冰箱！HowHow退房嚇歪「帳單破萬」

更多

最夯影音

更多
小屁孩神模仿父母「晚上嘿嘿聲」 尷尬老媽裝傻不認：那是電視啦

小屁孩神模仿父母「晚上嘿嘿聲」 尷尬老媽裝傻不認：那是電視啦
香港西灣河警員連開3槍！　「近距離射擊」2青年倒地濺血

香港西灣河警員連開3槍！　「近距離射擊」2青年倒地濺血

潛艦國造不可能？馬「任內就規劃」　蔡回擊韓國瑜：廠房已經在蓋了！

潛艦國造不可能？馬「任內就規劃」　蔡回擊韓國瑜：廠房已經在蓋了！

李佳芬指國小教「肛交、性高潮」　教育部怒了：抹黑造謠煽動恐懼

李佳芬指國小教「肛交、性高潮」　教育部怒了：抹黑造謠煽動恐懼

體內環保救星！吃1顆抵18條香腸　「亞硝酸鹽清除力」芭樂占據前三名

體內環保救星！吃1顆抵18條香腸　「亞硝酸鹽清除力」芭樂占據前三名

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面