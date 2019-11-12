畫家「摩鐵盡情偷歡」辣人妻！留下「激情衛生紙」民事代價15萬　刑事不起訴

▲畫家阿傑判賠15萬元。（圖／示意圖，無關本案／CFP）

記者林昱萱／台中報導

一名畫家「阿傑」（化名）被控與已婚人妻「娜娜」（化名）到摩鐵發生性關係，讓娜娜的老公相當生氣，但由於罪證不足，刑事部分阿傑被處以不起訴處分，而娜娜的老公又另外提請民事賠償，並拿出有阿傑精液的衛生紙佐證。對此，法官判處阿傑因賠償15萬元定讞。

娜娜的老公表示，阿傑明明知道娜娜已婚，卻還是和對方交往、同居，甚至到摩鐵發生性關係，已經嚴重侵害到他的配偶權。對此，阿傑則辯稱，自己和娜娜是在交友軟體認識，但並不知道對方已婚有小孩，且根本沒有發生性關係。對此，檢察官認為，沒有足夠證據可以證明兩人有發生性行為，因此給予不起訴處分。

不過，阿傑也另外提出民事告訴，且拿出遭警方查扣的衛生紙，而只團上確實有採出阿傑、娜娜的DNA，就連床單上都有兩人的DNA型別，足以認定兩人有發生性行為。對此，法官認為，阿傑已經嚴重侵害到對方的配偶權，因此判他應賠償15萬元，不得上訴。

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