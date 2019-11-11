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陪失戀女喝酒...男床上偷抱「還伸手下探」強硬盜壘：一下不行？　她躲廁所啜泣

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▲桃園市吳姓男子於2016年至2017年間與未滿14歲少女發生性行為遭檢方起訴。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲阿九對小乃伸出狼爪。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者林昱萱／台中報導

台中一名男子「阿九」（化名）日前認識女網友「小乃」（化名）後，得知對方剛剛分手，因此就邀對方到家中喝酒、吃宵夜，怎料他卻突然抱住對方，甚至還不顧她的反抗，強行親吻對方，甚至用手指強行性侵得逞，行徑相當誇張。

判決指出，阿九跟小乃是玩網路遊戲認識，而兩人認識2年後，小乃和男友分手，而阿九就趁機邀請對方來自己住處喝酒、吃宵夜，兩人聊天的過程相當平和、開心，但因為隔天清晨小乃就要起身前往高雄，因此阿九就提議要她休息一下再動身。

怎料，阿九見小乃有了睡意之後，竟然圖謀不軌，突然用力抱住對方，被對方驚嚇地質問後，反而囂張地回嗆，「抱一下不行？」而小乃聽到後勉強同意對方的舉止，但阿九見狀後，竟然還變本加厲，強行親吻對方的唇、胸部，甚至還將手指插入她的下體。

小乃劇烈反抗之下，阿九本來還想用下體強行插入，但因為無法順利勃起才失敗，而過程中小乃也先趁隙躲到廁所，接著哀求對方放過她，才得以順利逃出。對此，法官認為，阿九的行徑不僅漠視對方的性自主權，也嚴重影響對方的身心靈健全，因此依法判他5年徒刑，而阿九不服上訴二審，但台中高分院法官維持5年徒刑，駁回他的上訴。

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