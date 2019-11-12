與女助理戰遍各大摩鐵！車上鹹濕對話曝：像九官鳥　已婚主管：身上都是妳味道

▲兩人從單純同事情，發展成婚外情。。（圖／達志／示意圖，無關本案）

記者林昱萱／高雄報導

一名在大公司擔任主管的已婚男子「阿九」（化名），與女助理「小乃」（化名）從單純的同事情發展成婚外情，兩人常常利用職務之便到各個摩鐵發生關係，還曾經在車上歡愛，而被錄下超鹹濕對話，甚至還被其他同事聞出，阿九身上有小乃的味道，相當誇張。

判決指出，阿九與妻子結婚10年，心思卻已經跑到助理小乃身上，兩人曾多次到咖啡店約會、摩鐵發生性關係，甚至在車上激情歡愛，而誇張的是，兩人還被錄下了露骨對話，「…像九官鳥把你那個」、「用起來你一定會痛啦」、「搞的你不要不要的嗎」。

此外，兩人還曾被錄下一段關鍵音檔，當時阿九提及，「身上有時候都會有妳的味道啦」、「辦公室裡面好幾個都不會有，就只有我身上有他們就會聯想到啦」、「現在就可以洗乾淨一點，然後我下次幫妳洗的時候，就不用那麼費時間幫妳洗了」。

兩人誇張的行徑，讓同事們看不過去，偷偷打電話給阿九的元配告狀，而元配經蒐證之後，向法官提交當時蒐證的錄音、光碟對兩人求償。對此，法官認為，從證據上來看，足以證明阿九、小乃關係匪淺，已經侵害到元配的配偶權，因此判兩人應賠償50萬元。

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