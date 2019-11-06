電影《返校》真人版　簡士性用淚水和微笑走完人生

▲白色恐怖受難者簡士性（左），在妻子簡楊蘭堅毅守護中，用淚水和微笑，面對命運的安排。（圖／資料照／陳銘城提供）

記者楊淑媛／桃園報導

電影《返校》是講述在白色恐怖時期的山區高中裡，一群不願服從威權體制的人受到政府迫害的故事；與《返校》情節雷同、生逢日治時代的桃園市民簡士性，因國民政府來台後，和同學相約找老師學中文，竟遭人密報是「匪諜」被捕，而被判刑12年，幸有妻子簡楊蘭堅毅守護逾一甲子歲月，直至日前病逝，走完其受難人生。

▲簡士性和妻子簡楊蘭(右四、右三）出席《重生與愛2》專書發表會。（圖／資料照／陳銘城提供）

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長年從事人權歷史研調工作的資深媒體人陳銘城6日指出，1927年出生的簡士性先生，16歲那年，去日本當少年工，日本戰敗後，簡士性回到臺灣，年已19歲，本來想去考台北工業學校，因年齡超過，不符規定，轉而考入臺北市開南商工機械科高級部（開南是日本人取名為＂開拓南洋＂之意）就讀。

▲簡楊蘭（右）全力支持「海軍高座少年工協會」的籌組和運作。（圖／資料照／陳銘城提供)

因生逢日治時代，簡士性日文說、寫流利，各科成績也相當優異，但當國民政府來台後，與多位曾在日本當少年工、回台後就讀開南商工的同學，卻共同飽受國語科「讀嘸」的困擾，20多人相約利用課餘找一位外省籍的歐陽老師學中文，豈料遭人密報「匪諜」同學中有27人被捕，14人遭槍斃。

▲解嚴後，簡士性出任桃園地區「海軍高座少年工協會」會長10年。（圖／資料照／陳銘城提供）



簡士性被捕時妻子剛生下女兒不久，後經判刑有期徒刑12年，先送到內湖，再到新店安坑軍人監獄，才送綠島新生訓導處第五中隊，刑期屆滿後，又被送小琉球感訓一年半，期間妻子曾帶女兒來面會。1963年出獄，已37歲；雖滿腹才懷，但因其「政治犯」紀錄，工作連連不遂，曾在家種菜和賣菜。幸有妻子簡楊蘭到工廠上班和做家庭代工，維持家計。

解嚴後，簡士性出任桃園地區「海軍高座少年工協會」會長10年，在妻子簡楊蘭堅毅守護中，用淚水和微笑，面對命運的安排與抉擇，直至10月30病逝，其告別式將於11月10日下午在桃園殯儀館景德廳舉行。簡士性先生的完整生命故事，收錄於桃園市文化局2015年出版的《重生與愛2》叢書。

►我沒有遲到，是時間遲到了！