「奧斯頓馬丁」自撞車主曝光！政商實力驚人...大里農會常監林永鑫涉酒駕

▲千萬跑車車主曝光，是大里農會常監林永鑫。（圖／大里區農會網頁）

地方中心／台中報導

台中市大里區10日晚間8點多所發生的千萬超跑自撞意外，車主身分曝光，是大里區農會常務監事林永鑫，林的父親也是大里農會前總幹事，據了解，當晚林和友人在霧峰區的萬里香餐廳喝酒後返家撞車，還好沒撞到人，否則後果不堪設想，不過由於酒駕，保險公司不予理賠；另外，當初是花了8百多萬元購買該輛跑車。

▲千萬跑車撞上路旁車輛。（圖／民眾提供）

大里區日前發生賴姓男子酒駕開著賓士車撞死1名中興大學學生後，昨晚再度傳出千萬跑車因酒駕撞上路旁車輛的意外，據了解，跑車車主是大里農會常監林永鑫，林先是擔任農會理事長，受限只能任職1任4年的限制，林在2年前改投入監事選舉，並當上常務監事，而林的父親也是前大里農會總幹事林金泗，林金泗屬紅派，早年在台中縣21個農會中，有18個總幹事結拜成「18兄弟」，政商實力驚人。

據了解，林永鑫昨晚和友人霧峰區知名的萬里香餐廳吃飯喝酒，後來疑因車速過快加上飲酒，才發生撞上路旁車子的意外，還好沒有撞到人，算是不幸中大幸，只是酒駕無法得到理賠，林恐得支付不少修理費，農會員工不解，酒駕肇事每天都有，為何喝了酒還要再開車，林一通電話就可以請員工代駕。

至於外傳這輛超車上千萬元，農會員工表示，林永鑫開設一間專門幫忙搭蓋鐵皮屋的工廠，規模龐大，生意不錯，這輛車當初是花8百多萬元購買。

警方表示，林男撞車後直接送醫，院方酒測後發現酒測值超標，將等林男出院後，通知到案，並依公共危險罪嫌偵辦。

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