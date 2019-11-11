獨家收錄太宰治情婦遺書！《人間失格》再版揭露大師「愛與死年表」

▲蜷川實花導演的電影《人間失格：太宰治與他的3個女人》，揭開太宰治經典作品《人間失格》誕生的真實祕辛。（圖／電影劇照，取自GaragePlay）

記者林育綾／綜合報導

蜷川實花導演電影《人間失格：太宰治與他的3個女人》將於12月在台上映，揭開太宰治經典作品《人間失格》誕生的祕辛！而近來遠流出版也再次發行該書，獨家收錄太宰治最後一個女人山崎富榮的遺書日記《雨之玉川情死》，揭開兩人相識、相愛到共死的過程，一窺讀者所不知道的太宰治。在過去許多關於太宰治的資料裡，也甚少著墨這位重要女性。

遠流出版介紹，《人間失格》被視為太宰治的半自傳性作品，主角大庭葉藏即是以太宰治本人為原型，透過書中主角對自己一生諸多經歷的回顧，讓人們也不禁思考，「一個人做為人活著的意義，究竟在哪裡？」

請繼續往下閱讀...

書中除了收錄經典作品《人間失格》外，另也節選太宰治情婦山崎富榮的作品《雨之玉川情死》。作為日記形式，記錄了兩人從相識到一同赴死的過程，並以兩人共同署名的遺書劃下句點。

山崎富榮在太宰治的人生最後一段時光中，不但身兼他的看護，還把自己的存款全數投入他的飲食費、醫藥費中，然市面上各個關於太宰治的相關資料，多半只收錄太宰治個人，甚少著墨到這位女性。



▲《人間失格（電影書封版）》，獨家收錄山崎富榮遺書日記《雨之玉川情死》。（圖／遠流出版提供）

「我喜歡的是身為凡人的津島修治。」山崎富榮曾在日記中這麼寫道。透過將此作中的敘述與《人間失格》相互對照，我們得以更完整地拼湊出這位大文豪真實的樣貌，無論美好的一面，或是不堪的一面，都是真實的「人間性」（人性）。

山崎富榮的《雨之玉川情死》，是首度正式翻譯成中文出版。而此次也將獨家收錄太宰治的「愛與死年表」，一窺這位大文豪的情感糾葛。

▲書中也將獨家收錄太宰治的「愛與死年表」，一窺這位大文豪的情感糾葛。（圖／《人間失格：太宰治與他的3個女人》電影劇照，取自GaragePlay）

重新發行的《人間失格》，也獲作家楊婕、厭世哲學家推薦。而日本電影評論粉絲團「CharMing的投幣式置物櫃」更提到，「聽聞《人間失格》被部分台灣讀者選為『裝文青書單』之一，心想著不是人人都有能力成為失格的凡人。與其稱之為太宰治的半自傳，《人間失格》更像是寫給現代『小丑』們最溫柔的手記。閱讀著尚未拜讀過的『山崎富榮遺書日記』，這才是真正且完整的人間失格。」

▲人間失格（電影書封版），獨家收錄太宰治最後一個女人山崎富榮遺書日記《雨之玉川情死》。（圖／遠流出版提供）

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995