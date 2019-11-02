走一晚真累了！獨居嬷散步迷途深夜橋頭打盹　暖警護送返家

▲員警將阿嬤帶回派出所，以人臉變識系統找到住處資料後以巡邏車安全送回住處。（圖／台東縣警察局提供）

記者王兆麟／台東報導

台東一名阿嬤日前傍晚外出散步，走著走著不知不覺中已離開了平日散步熟悉的環境，當時天已漸漸暗了，阿嬤找不到平日熟悉的路線回家，只得一路向前走，盼能遇到熟人帶她回家，無奈整晚都沒遇到熟人，阿嬤精疲力盡，只好倒臥路邊就地打盹休息，直到凌晨員警接獲民眾報案後，到現場將阿嬤先帶回派出所，以人臉變識系統找到住處資料後以巡邏車安全送回住處。

台東警察分局永樂派出所日前深夜接獲報案稱，在康樂橋橋頭旁有一名年長者倒臥在路旁，警員田珮欣及邱俊智接獲通知後趕往現場，發現一名阿嬤捲曲著身軀在橋頭邊打盹，由於時處深夜時分，冷風直吹，阿嬤僅穿著單薄衣物，員警唯恐其發生意外，遂立即搖醒阿嬤，員警驚然發現阿嬤神情明顯疲憊不堪，且一臉茫然，與其對答竟是答非所問，且身上沒有證件，甚至無法正確敘說其姓名及住處。

員警研判應是迷途走失，遂逕先行帶回所內安置，並提供熱開水及食物讓阿嬤補充體力，嗣再經員警經以M-POLICE人臉辦識系統比對後，終得知阿嬤姓楊，家住台東市中華路，遂以巡邏車將其載回住處，阿嬤看見熟悉的環境終於露出微笑，並一再向2員警道謝。

警方事後表示，楊姓阿嬤一人獨居在中華路，平日有外出散步的習慣，阿嬤表示27日傍晚獨自外出散步，走著走著卻走到陌生環境，因為天氣昏暗，只好碰運氣看是否能遇到熟人，無奈走到深夜仍一無所獲，而且當時身體已相當疲憊，只好席地休息，所幸有熱心民眾報案，員警趕到場順利將其平安護送返家。

台東警察分局長表示，失智人口記憶力不佳，需要家屬多加關心並留意其活動，建議除可在其身上衣物繡上姓名或穿戴可識別身分之飾品外，也可至居家附近之分駐（派出）所或分局偵查隊申請指紋建檔，期能預防失智人口無法連絡家屬之情事再度發生。

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