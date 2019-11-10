狼男見護理師彎腰「鹹豬手緊貼從右到左」　她轉頭猛瞪：滑動感覺很真實

▲陳男在內科候診區伸出鹹豬手，事後狡辯不認帳。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張靖榕／綜合報導

高雄陳姓男子今年1月到市立大同醫院等候內科門診，見女護理師「寧寧」（化名）美色起淫慾，刻意垂放右手經過對方，緊貼寧寧臀部從右邊往左滑動。寧寧事後提告形容摸臀「滑動的感覺很真實」，不願意和解，卻被陳男好幾次專程到醫院打探班表，弄得她和護理站同事都不堪其擾。高雄地院法官依妨害醫療業務執行罪，判陳男10月徒刑。

判決書指出，陳男於1月23日在醫院內科候診區，看到寧寧正彎腰把藥單給其他病患，隔著2張椅子遠的他趁機假裝路過，垂下原本彎著的右手，從寧寧臀部右邊緊貼滑動到左邊。

寧寧報警提告後，檢方調閱監視器看見陳男展開襲臀惡行後，原本彎腰的寧寧立刻回頭怒瞪陳男。寧寧表示，當時感覺到陳男不只是用手背，而是手臂大範圍從右到左緊貼自己臀部，「他不是不小心碰撞」，「這些感覺是很真實的，我不需要刻意去誣賴他，而且我回頭看，當時後方只有他一個人，空間還很寬敞，我就更確定是被性騷擾。」

護理長出面證稱，當下立刻質問陳男「不可以再摸護理師屁股」，還說陳男已經是累犯了，結果被無賴回應，「如果有這樣摸，隨便你們好不好。」





▲高雄地院法官判陳男10月徒刑。（圖／翻攝自Google Maps）

陳男辯稱當時走道擁擠，自己又暈眩走不好路，才會不小心碰上寧寧臀部。被反駁空間很寬敞後，他立刻改口自己平常有在「吸收醫學知識」，所以習慣去聽護理師和其他病患對話，並沒有刻意走到寧寧後方，而當時可能太靠近才碰到，至於手垂下來，則是因為候診區轉角處有玻璃，「可能我怕去碰到」。

陳男得知寧寧不願當庭和解後，便私下三番兩次跑到醫院護理站打聽寧寧班表，弄得一整群護理師都被壟罩在恐懼中。法官認為，陳男行為嚴重影響正在執行醫療業務的護理師，導致當天無法完成後續工作，恐懼使身心壓力極大，事後還狡辯，最終依妨害醫療業務執行罪，判10月徒刑。全案可上訴。