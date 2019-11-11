接觸美的事物才能激發創意　歐都納送每位設計師「萬元治裝費」

圖文／鏡週刊 歐都納董事長程鯤總是稱呼公司的同仁們「夥伴」，而非員工，接受訪問時也強調公司一路走來，是所有人的努力，對他來說，這些「夥伴」都是家人般的存在，許多福利制度都讓人相當羨慕。

歐都納主打戶外休閒用品，員工數約330人，到目前為止，百分之百是本土勞工，「我們沒有申請外籍移工，董事會有這樣的默契，只要能夠生存就是用本土勞工，這是對台灣土地的企業責任。」

董事長程鯤從小熱愛運動，也鼓勵公司同仁參與各種運動項目，「我們公司一年有3天半薪公益假，鼓勵夥伴們當志工，還有兩天的全薪運動假，讓大家參加超馬、爬百岳、環島。」若完成113K超鐵、26K超鐵、100公里的馬拉松等艱鉅任務，過年或尾牙還會頒發獎座或獎盃，再加上一個12000元的大紅包。「希望大家身體健康，像我現在比較忙，運動量不夠，常腰酸背痛。再來組隊參加三鐵或全馬、半馬，大家會有革命情感，而且運動員EQ、抗壓性真的比較好。」

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將員工視為家人，公司裡年資2、30年的大有人在，即使退休也不會斷聯絡，「歐都納是一個大家庭，我們每年至少辦一次退休夥伴的餐會跟聯誼，他把一輩子最精華的歲月奉獻給歐都納，五一勞動節福利比照在職員工。」

照顧的不只是大人，每年開學前，程鯤會親手寫一封信給同仁們讀國中小的孩子，「內容會寫父母親在公司很辛苦，壓力有時候也大，希望孩子們回家給爸媽一個擁抱，學生的責任就是孝順父母、把功課做好，再包個5000元的紅包。」

公司有個部門還有特別福利，「我們公司的設計團隊，他們需要常接觸美的事物，才能激發創意。」程鯤撥出一筆款項，希望設計師們可以常去咖啡廳或其他有設計感的地方喝下午茶，「還有讓他們去買喜歡的衣服，都公司買單。以前整個部門預算一年20萬元，他們都花不完，現在一個人12000元，也是都沒花完，太客氣了。」

最令人咋舌的是，5、6年前他還提出要讓設計總監休假4到6週，「公司全額支付，讓她到義大利、西班牙、法國，什麼都不用做，就逛街、逛精品店，去整理一下思緒、跳脫框架，但她時間抽不出來，現在還沒成行。」程鯤的語氣中，露出淡淡的遺憾。



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