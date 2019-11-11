　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

接觸美的事物才能激發創意　歐都納送每位設計師「萬元治裝費」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

【峰狂老董番外2】激發設計創意　他送每人萬元治裝費

圖文／鏡週刊

歐都納董事長程鯤總是稱呼公司的同仁們「夥伴」，而非員工，接受訪問時也強調公司一路走來，是所有人的努力，對他來說，這些「夥伴」都是家人般的存在，許多福利制度都讓人相當羨慕。

歐都納主打戶外休閒用品，員工數約330人，到目前為止，百分之百是本土勞工，「我們沒有申請外籍移工，董事會有這樣的默契，只要能夠生存就是用本土勞工，這是對台灣土地的企業責任。」
公司裡放置一台可以扭腰、放鬆身體的機器供員工使用，另外也規劃健身房空間。

董事長程鯤從小熱愛運動，也鼓勵公司同仁參與各種運動項目，「我們公司一年有3天半薪公益假，鼓勵夥伴們當志工，還有兩天的全薪運動假，讓大家參加超馬、爬百岳、環島。」若完成113K超鐵、26K超鐵、100公里的馬拉松等艱鉅任務，過年或尾牙還會頒發獎座或獎盃，再加上一個12000元的大紅包。「希望大家身體健康，像我現在比較忙，運動量不夠，常腰酸背痛。再來組隊參加三鐵或全馬、半馬，大家會有革命情感，而且運動員EQ、抗壓性真的比較好。」

請繼續往下閱讀...

將員工視為家人，公司裡年資2、30年的大有人在，即使退休也不會斷聯絡，「歐都納是一個大家庭，我們每年至少辦一次退休夥伴的餐會跟聯誼，他把一輩子最精華的歲月奉獻給歐都納，五一勞動節福利比照在職員工。」

程鯤鼓勵公司同仁參與各種運動項目，自己也撩下去剛同事一起橫渡日月潭。（程鯤提供）

照顧的不只是大人，每年開學前，程鯤會親手寫一封信給同仁們讀國中小的孩子，「內容會寫父母親在公司很辛苦，壓力有時候也大，希望孩子們回家給爸媽一個擁抱，學生的責任就是孝順父母、把功課做好，再包個5000元的紅包。」

公司有個部門還有特別福利，「我們公司的設計團隊，他們需要常接觸美的事物，才能激發創意。」程鯤撥出一筆款項，希望設計師們可以常去咖啡廳或其他有設計感的地方喝下午茶，「還有讓他們去買喜歡的衣服，都公司買單。以前整個部門預算一年20萬元，他們都花不完，現在一個人12000元，也是都沒花完，太客氣了。」

最令人咋舌的是，5、6年前他還提出要讓設計總監休假4到6週，「公司全額支付，讓她到義大利、西班牙、法國，什麼都不用做，就逛街、逛精品店，去整理一下思緒、跳脫框架，但她時間抽不出來，現在還沒成行。」程鯤的語氣中，露出淡淡的遺憾。


更多鏡週刊報導

【峰狂老董番外1】4歲開始爬山　 他砸3000萬元培養台灣登山家
【峰狂老董1】他高中立下品牌夢 23歲就自創品牌

►我沒有遲到，是時間遲到了！

ET快訊
OL上班3天爽請產假！「白拿4個月薪水」閃辭　陸老闆氣炸
住美國飯店別亂碰冰箱！　HowHow退房嚇歪「帳單破萬」：1
Her超任性下殺38折起！快來買好買滿撿便宜
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台灣石化合成公司董事長吳澄清　獲成大名譽博士學位

學長剛到系上就走了！　19歲男大生拍片告白「我不知還能活多久」

領先全台南紡點亮幸福聖誕樹　董座慨贈335萬巴士助弱勢圓夢

接觸美的事物才能激發創意　歐都納送每位設計師「萬元治裝費」

兒童劇演「白色恐怖」真人真事！《說好不要哭》傳遞「孩子就是權利主體」

獨家收錄太宰治情婦遺書！《人間失格》再版揭露大師「愛與死年表」

他打牌輸、身體變重都怪好兄弟作祟？　漫畫家十張圖看完秒懂這道理

全台最狂雙11活動　米蘭時尚髮型團走進11安養機構為400人義剪

線上科普教育　培育下一代科學家

李佳芬稱「小學教肛交、性高潮」　潘文忠翻書反駁：都沒有！

不是可爾必思！致敬吉娃娃之歌　有才飼主創洗腦《瑪爾濟斯之歌》

超車慘摔起身安全帽戴好戴滿！　目擊車禍還賺一場魔術秀網笑翻

15歲女孩大膽「踹警小腿肚」　他鎖喉摔地反制...被控虐待！

「地表最強里長」打造樂活園地 親自為長者送餐！不放棄任何孩子

賴床不放飯！主子出大絕招叫床 「行李箱重擊」慘奴才輕微腦震盪

傑哥不要！明星海龜製造假車禍　 摸到秒噴30萬...潛水客抱胸自保

違停遭勸離！心虛拒盤查開車逃　毒蟲踩油門撞員警怒嗆：開槍啊

小宇被告白清唱《唯一的唯一》　粉絲想合照一張...霸氣喊：來啊！

小屁孩神模仿父母「晚上嘿嘿聲」 尷尬老媽裝傻不認：那是電視啦

惡整老媽！兒偷塞曼陀珠進可樂瓶 裝弱求助...她鄙視扭開滿臉大爆射

台灣石化合成公司董事長吳澄清　獲成大名譽博士學位

學長剛到系上就走了！　19歲男大生拍片告白「我不知還能活多久」

領先全台南紡點亮幸福聖誕樹　董座慨贈335萬巴士助弱勢圓夢

接觸美的事物才能激發創意　歐都納送每位設計師「萬元治裝費」

兒童劇演「白色恐怖」真人真事！《說好不要哭》傳遞「孩子就是權利主體」

獨家收錄太宰治情婦遺書！《人間失格》再版揭露大師「愛與死年表」

他打牌輸、身體變重都怪好兄弟作祟？　漫畫家十張圖看完秒懂這道理

全台最狂雙11活動　米蘭時尚髮型團走進11安養機構為400人義剪

線上科普教育　培育下一代科學家

李佳芬稱「小學教肛交、性高潮」　潘文忠翻書反駁：都沒有！

台灣石化合成公司董事長吳澄清　獲成大名譽博士學位

Converse小花聯名全新鞋款「Gianno」　超高層次潮人必收，同步推出粉嫩Chuck 70

《魔鬼終結者：黑暗宿命》票房出爐！導演不拍續集：我老了

秋冬約會更易成功！女孩「空虛心冷」2關鍵...把握住＝告白成功

韓國瑜回「後頭厝」西螺　岳母程月昭也上台幫忙加油

免費參加！　「AI跨域應用講座」中大開講還有4場

學長剛到系上就走了！　19歲男大生拍片告白「我不知還能活多久」

失蹤75年找到了！美軍潛艇出海「神秘消失」　80官兵長眠沖繩海底

打擊違規張貼小廣告　台南市環保局大執法

迷路汪餓成活骷髏…眼中只剩絕望　康復後胖回來樣子美哭人

生活熱門新聞

長灘島蜜月5天！豬隊友「全程黏手機」

買20年儲蓄險「多賺3萬7」！他剛繳5個月：很想解約

酒店拍照「綠臉女站角落」他嚇問通靈師

公車猛烈一煞「鏘～」情侶丟臉衝下車

清除亞硝酸鹽功效NO.1！1顆芭樂抵18根香腸

愛犬過世後老婆懷第二胎！　女兒一句話讓夫妻淚崩

司機被阿飄纏7年關在家　友一問…祂：我是他妹妹！

一芳水果關30店：不放棄台灣市場

男友陪住院！護理師交接她笑噴：男友心碎

李佳芬稱「小三教肛交」　教長怒了

休旅車被拖吊　台南女見「滿桌子的字」：快笑死

台女赴日打工擺爛　旅店經理氣哭

機車後座插黃紙棍子纏紅線！他好奇問作用

阿嬤買電池！他見「孫女畫的示意圖」無言了

更多熱門

相關新聞

連戰「英雄宴」大咖溜光光　連勝文自曝原因

連戰「英雄宴」大咖溜光光　連勝文自曝原因

國民黨前主席連戰為了團結國民黨挺韓氣勢，8日特地設宴款待黨內巨頭和台商，但是馬英九、朱立倫和韓國瑜都在造勢活動後就離開，吳敦義和洪秀柱雖然有留下參加「英雄宴」，也提早離席，連勝文今（11日）接受媒體訪問，表示自己因為要接小孩所以不能參與英雄宴，「總不能讓小朋友坐在那裡等」。

名媛爆房東侵入住家　屋主反擊：自導自演

名媛爆房東侵入住家　屋主反擊：自導自演

LWX批G2「打得不行！」

LWX批G2「打得不行！」

日本第一美濕身誘惑　長腿翹臀超養眼

日本第一美濕身誘惑　長腿翹臀超養眼

RAV4舍弟！DAIHATSU 新款小型SUV

RAV4舍弟！DAIHATSU 新款小型SUV

關鍵字：

鏡週刊歐都納程鯤

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 12強 韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 林志玲 金鐘獎 唇筆 黃寶慧 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 黃寶慧 火星 飛碟 許智傑 黃寶慧 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 黃寶慧 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧

熱門新聞

米砂哽咽認墮胎！6聲明還原始末

國中師畸戀13歲女　狂砍22刀殺全家

米砂宣布退出網紅界！哭訴：除了死掉不知道該怎麼辦

米砂認「為孫安佐墮胎」！狄鶯無奈回應

男嬰喝母乳狂吐！竟是小腸扭轉900度　

準備離婚　夫怒吊死4兒女

女婿「床上激戰」岳母　女兒淡定錄影！

孫安佐反擊！經紀人批米砂「都是假的」：蹭我們熱度

孫安佐女友是大9歲「火辣巨胸網紅」！超兇私照曝光

任容萱演技被批「說話不清楚」　哽咽吐心聲

台北男陽台抽菸　隔壁孕婦氣炸求償10萬

長灘島蜜月5天！豬隊友「全程黏手機」

買20年儲蓄險「多賺3萬7」！他剛繳5個月：很想解約

林志玲雙11曝驚喜！手牽老公放閃

酒店拍照「綠臉女站角落」他嚇問通靈師

更多

最夯影音

更多
不是可爾必思！致敬吉娃娃之歌　有才飼主創洗腦《瑪爾濟斯之歌》

不是可爾必思！致敬吉娃娃之歌　有才飼主創洗腦《瑪爾濟斯之歌》
超車慘摔起身安全帽戴好戴滿！　目擊車禍還賺一場魔術秀網笑翻

超車慘摔起身安全帽戴好戴滿！　目擊車禍還賺一場魔術秀網笑翻

15歲女孩大膽「踹警小腿肚」　他鎖喉摔地反制...被控虐待！

15歲女孩大膽「踹警小腿肚」　他鎖喉摔地反制...被控虐待！

「地表最強里長」打造樂活園地 親自為長者送餐！不放棄任何孩子

「地表最強里長」打造樂活園地 親自為長者送餐！不放棄任何孩子

賴床不放飯！主子出大絕招叫床 「行李箱重擊」慘奴才輕微腦震盪

賴床不放飯！主子出大絕招叫床 「行李箱重擊」慘奴才輕微腦震盪

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETx鏡文學精選百大小說

ETx鏡文學精選百大小說

ETtoday與鏡文學聯手出擊，精選百部小說免費看到飽！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面