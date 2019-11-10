台南學甲濕地生態園區輕旅行　喜遇首批10隻黑琵

▲台南市生態保育學會舉辦「學甲濕地輕旅行活動」，親子們發現今年第1批黑琵感到非常興奮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「哇！我看到國際明星鳥黑面琵鷺了！」，台南市生態保育學會舉辦「學甲濕地輕旅行活動」，10日上午前往學甲濕地生態園區進行活動時，親子們當場發現今年第1批黑琵到來10隻，感到非常興奮，台南市生態保育學會呼籲大家可以來學甲濕地觀賞黑琵了。

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台南市生態保育學會10日舉辦第4梯次「2019學甲濕地保育行動計劃」的學甲濕地保育輕旅行活動，前3次參與的親子都一直為了沒有看到學甲濕地3寶之一的黑面琵鷺，感到相當的可惜。

10日上午10時左右，正當參與第4梯次的親子到訪時，原本只有看到3隻黑面琵鷺，後來再陸續飛來7隻黑面琵鷺，這梯次的親子旅客目睹今年學甲濕地第一批黑面琵鷺，感到很高興。

台南市生態保育學會副總幹事黃永豐，帶著高倍數望遠鏡尋覓黑面琵鷺以及水鳥的芳蹤。在總幹事蔡振賢、副總幹事周湘瑤引導下，親子們也觀察鳥類及招潮蟹、認識濱海植物，讓小朋友親炙自然環境，傾聽學甲濕地的教導與認識。

台南市生態保育學會榮譽理事長邱仁武表示，學甲濕地生態園區年來連續紀錄到國際級保育類的「黑面琵鷺」的度冬棲息，最高紀錄曾經高達428隻，今年因為七股沿海地區普遍增設太陽能板影響牠們度冬棲息，會飛來學甲濕地度冬棲息，機會可望增多。