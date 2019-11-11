師生畸戀演變滅門血案！G奶女星「月租8000住凶宅」　房東叮囑：這扇門別開

圖、文／鏡週刊

發生在24年前的台北市虎林街滅門血案，附近住戶依舊記憶猶新，一個前途看好的國中老師杜漢成，與自己的學生于珊珊發生畸戀，情至深處，2人發生口角，杜漢成以為女友移情別戀，並與家人共謀要向他勒索1200萬封口費，讓他氣到發狂，闖進于家，砍死全家。

凶手杜漢成雖然已遭槍擊伏法，但這處公寓也成為了凶宅，事發現場並無進行招魂儀式，或消災法門尋求宗教解厄，後來被低價賣給投資客，曾住在裡頭的房客描述，「竟然看到半夜開冰箱，問他是誰又不說，轉身就走。」更有一房客說，「小孩半夜哭鬧，說被不好的東西壓。」

當地耆老也告訴本刊，曾經聽聞有租客住在裡頭，發現半夜某間房間的床會飄起來，讓租客嚇得隔天「包袱款款」趕緊搬家。

連G奶女星熊熊在節目中也表示，自己過去為了省房租，也住進了虎林街這處凶宅，她每個月花8千元租下這間20坪的房子， 不過熊熊說，這間房子的格局很怪，有天井又很陰冷，不僅如此，房東還在家中放法器，並叮囑她們不要開某一扇門。

沒想到，熊熊的朋友在入住後不斷生病，甚至會問她：「你今天有回來嗎」、「你是不是有一起睡覺，我有聽到你的聲音」等奇怪的話，後來朋友臥病不起，決定搬回家，熊熊也不再租屋，並請男性朋友幫忙搬家，沒想到卻在檢查有無東西遺漏時，意外發現「床底下貼滿符咒」。

當地里長表示，自從現任屋主將隔間全部打掉、重新裝潢之後，已經沒有怪事發生，如今凶宅仍被隔成多間套房，目前滿租。



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