台女赴日打工擺爛「一周閃辭」！旅店經理氣哭　丟臉到日本

▲3台女赴日本青旅打工度假，但種種行徑讓原PO看不下去。（圖／取自Pixabay）

網搜小組／柯沛辰報導

台人打工度假，丟臉丟到日本？有網友9日發文表示，他為了練習日文、開開眼界，到奈良一間青年旅館進行為期1年打工度假，不料店內近期來了3個台灣女生，不僅做事不用心、害客人沒地方住，還不顧班表惡意閃辭，甚至嗆「你們也不能拿我怎樣」，讓日本店經理落淚。

原PO在Dcard指出，他剛來店內不到一個月，算是房務菜鳥，負責確認床位，但最近來了3個台灣女生，讓他覺得一定要上來發文提醒大家。他說，當天有房客打算續住，但其中一位女生去打掃房間時，發現客人沒收拾也沒退房，竟沒有回報主管，導致新房客要入住時，與前一名房客撞個正著，房間也還在使用中。

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當時旅店內沒有空房，新入住的房客又無處可去，老闆只好退費並額外賠償，讓對方能去住別的旅館。原PO表示，這件事對日本人來說非常要不得，連主管也說是有史以來第一次，不料這名犯錯的台女沒有一點悔意，反而向他們抱怨「我就沒有看到嘛，你要我怎麼辦？」

原PO說，畢竟人都會犯錯，但真正過分的是「3人來打工還不到一個禮拜，就在大阪找到另一份新工作」，而且8日排班的班表已經公布，他們卻在隔天馬上跟老闆說「不做了」，也不打算把剩下的班上完。主管嘗試溝通，但3人堅持立刻離職，讓主管不禁落淚。

▲原PO還原事發經過，呼籲台灣人赴日打工要注意，不要丟臉丟到日本去。（圖／翻攝自Dcard）

同樣身為台灣人，原PO一行也看不下去，紛紛加入勸說行列，但3女竟然回嗆「反正我就是爛！我就是壞人阿！你們也不能拿我怎麼樣，以前我在台灣也常常做白工，我現在就要這樣！」原PO提醒，這樣的行為會害台灣人以後很難打工度假，不料3女回答「沒辦法啊！我就這麼爛阿，他們找不到不甘我的事」。

原PO文末附上老闆的臉書貼文，並沉重呼籲，「請每個要出國打工遊學的朋友，不要出去丟台灣人的臉，有些基本的工作倫理也是要遵守，不要覺得沒有合約就沒關係，畢竟人家給你打工換宿也是基於互信原則。」

青旅老闆在貼文最後一段寫道，「聽說台灣十天前提辭職就可以，日本最低要一個月前提離職。大家喜歡日本所以來日本，日本的基本常識也應該要一併考慮，這樣才會和氣。排班表是一個不容易的工作，一直以來經理認真幫我們排班謝謝。」

貼文一出，立刻引發討論。原PO進一步補充，基於隱私，他不會公布3位台女的資訊，文末附上老闆貼文是為了證明事件真實性，「謝謝大家這麼熱烈迴響，希望她們也能知道事情的嚴重性，這篇文主要還是希望每個出國打工遊學的朋友能注意一點，不要破壞了台灣人的形象。」

▼青旅老闆在臉書發文。（圖／翻攝自Dcard）

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