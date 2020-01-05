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雙胞胎相隔30分鐘差一歲！　老天爺安排「跨年」相繼出生

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▲嬰兒室,新生兒,嬰兒,探視,家屬,親人,父母,醫院,生產,女人,嬰兒(新logo版)（圖／記者季相儒攝）

▲美國一對夫婦誕下歲數差一歲的雙胞胎。（示意圖／記者季相儒攝）

實習記者施怡妏／綜合報導

美國印第安納州（Indiana）一對夫婦近日誕下一對雙胞胎，兩人出生時間相差30分鐘，但卻相隔了一年，剛好在2019年底及2020年初時出生。雖然是雙胞胎，但歲數卻差了一歲。雖然是早產兒，但雙胞胎狀況良好，媽媽和孩子三人都平安健康，生產過程也相當順利。

根據CNN報導，女孩喬斯林·泰洛（Joslyn Tello）在12月31日上午11時37分出生；男孩賈克森·泰洛（Jaxon Tello）則是1月1日凌晨00時7分出生，兩人雖然只差了30分鐘，卻跨過了一年，除此之外，這對雙胞胎還成為醫院2019年最後一個出生的嬰兒，以及2020年第一個生出嬰兒。

實際上，雙胞胎的預產期是2月19日，但母親吉利姆（Dawn Gilliam）因為胎氣不足，31日晚上便住院觀察，沒想到因此而早產。父親傑森·特洛（Jason Tello）表示，「本來就打算讓兩人在不同的日期出生」，沒想到不僅日期不一樣，連歲數都不一樣，「上天這樣的安排一定有祂的用意，想必會為兩人帶來有趣的事情。」

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