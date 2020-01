雙胞胎相隔30分鐘差一歲！　老天爺安排「跨年」相繼出生

▲美國一對夫婦誕下歲數差一歲的雙胞胎。(示意圖/記者季相儒攝)

實習記者施怡妏/綜合報導

美國印第安納州(Indiana)一對夫婦近日誕下一對雙胞胎,兩人出生時間相差30分鐘,但卻相隔了一年,剛好在2019年底及2020年初時出生。雖然是雙胞胎,但歲數卻差了一歲。雖然是早產兒,但雙胞胎狀況良好,媽媽和孩子三人都平安健康,生產過程也相當順利。

根據CNN報導,女孩喬斯林·泰洛(Joslyn Tello)在12月31日上午11時37分出生;男孩賈克森·泰洛(Jaxon Tello)則是1月1日凌晨00時7分出生,兩人雖然只差了30分鐘,卻跨過了一年,除此之外,這對雙胞胎還成為醫院2019年最後一個出生的嬰兒,以及2020年第一個生出嬰兒。

Twins Joslyn & Jaxon were born to Dawn Gilliam & Jason Tello a half hour apart in different years at @StVincentIN Carmel. Big sister 11:37 pm #NewYearsEve. Little brother 12:07 am #NewYearsDay. Hear from the #Pendleton parents at 6:15 pm @WTHRcom. pic.twitter.com/4UQlPXvt74