一芳水果茶關30店、損失5000萬　柯梓凱：一夜間從創業家變賣國賊

圖文／周刊王

一芳水果茶董事長柯梓凱9日公開告白他和墨力國際團隊經歷在反送中事件遭到抵制3個月來的心情，強調既使業績已經掉了7成只剩3成，關閉30家，損失超過5千萬，自己還貼付3千萬彌補供應商，絕對不會放棄國內市場，並正重整事業總部以新面貌，努力挽回消費者的支持。

柯梓凱說因為一張A4紙，一夜從創業家變賣國賊，差點摧毀我們。他不會把自己當受害者，因為自己是個創業者，選擇這條路披荊斬棘，不會事事都是公平的，而創業初衷就是要提供好的飲食給消費者，經歷過這個風暴，相信自家好的產品，一定可以挽回消費者。

他提到有客人喜歡喝一芳飲料卻不敢上門到一芳買，希望可以開放給Uber Eats或Foodpanda，而自己此時也有了像是「台灣吳三桂」等許多外號，臉書IG都被灌爆，很多人罵我，還有人要丟雞蛋，就有個台北網軍一直攻擊我，連在日本旅遊都被側拍公布行程。

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柯梓凱說8月5日事發後的那3天心路歷程是「不敢睡覺」，一直要想策略，本想說自己又不是大品牌，沒想到燒了一個禮拜，還有許多風波。事情發生至今3個月，一芳元氣大傷，無法完成原來的目標1800多家，本來想說要在美國部大軍，發展甜點品牌、進軍到日本，企業目光要放到全世界，不會因為單一市場而受到影響。

「最心疼的是加盟主」柯梓凱說，他還說自己「沒有悲傷的權利」。他提到一個加盟主約200萬，國內市場原本180家，已經關掉30家，甚至有人說你要不要乾脆放棄台灣市場。「我的生活就是在台灣騎機車巡店，吃豬血湯，不可能放棄。」

「抵制一芳，其實也是抵制到許多小農。像是跟南投種茶的人收購南投茶菁，一度飆到30幾元，很多廠商非常緊張已經打上標籤的商品怕一芳不要，8月6日晚上我就發很多訊息給廠商，若有導致廠商損失，保證我會個人吸收。」柯梓凱允諾，還說在這3個月一芳就多屯積了1億元的貨。

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