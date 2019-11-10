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知名秀場歌手成功轉換跑道　化身命理達人助弱勢補財庫

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▲▼曾為秀場歌手的盧宜鈴轉換跑道成「依玲老師」，在做公益同時還運用命理助人改運。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲曾為秀場歌手的盧宜鈴轉換跑道成「依玲老師」，在做公益同時還運用命理助人改運。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者游宗樺／台北報導

曾在西門町秀場紅極一時的駐唱歌手盧宜鈴，駐唱期間因緣際會接觸到公益事業，有感於公益多是救急一時，過段時間後受幫助的對象往往因為環境還有遭遇沒被改善，最後又回到原點，於是她開始潛心研究命理，希望藉由命理幫助弱勢翻轉人生，如今昔日歌手轉型化身為研究命理幫人轉運的「依玲老師」。

農曆10月15日為台北市內湖灣仔庄福德堂水官大帝聖誕千秋，在今年11月11日依循往例，盛大舉辦補財庫法會，希望藉此庇佑善男信女來年運勢興盛。有「轉運達人」稱號的依玲老師為此，特地在今日為民眾補財補庫，祈求新的一年財源豐沛。

有長期在秀場駐唱經驗的盧宜鈴，看盡人生百態的她，在接觸公益活動後，毅然決然放下歌唱事業，全心投身公益希望能幫助更多的人，潛心研究命理學有所成後，化身為「依玲老師」幫人解決命理上的疑難雜症。曾在擔任亞太急難關懷救助協會理事長期間，不定時舉辦公益活動幫助清寒家庭外，也透過命理風水的知識，給予受助對象有關居家風水方面提出具體建議。

▲▼曾為秀場歌手的盧宜鈴轉換跑道成「依玲老師」，在做公益同時還運用命理助人改運。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲盧宜鈴做公益同時也運用命理知識，助人改善居家風水。（圖／記者游宗樺翻攝）

依玲老師表示，許多人對於補財庫有點陌生，其實就像人們每年定期做健康檢查身體一樣，而補財庫不只是針對「財」的部分，對於來年的2020年鼠年(庚子年)的健康及平安也相當有幫助，由於來年屬於大破大立、大起大落的一年，因此不管是什麼生肖，定期補三庫(元宵節補緣庫，中元節補福庫，下元節補財庫），跟每逢年初安太歲還有點光明燈一樣重要。

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