AK-47之父100周年誕辰　俄百名學生組裝步槍緬懷

▲「俄羅斯傳奇槍王」卡拉什尼柯夫。（圖／CFP）

實習記者羅明輝／綜合報導

今天（10日）是「俄羅斯傳奇槍王」、AK-47製造商卡拉什尼柯夫（Mikhail Kalashnikov）誕辰100周年，為了緬懷這位在軍武方面影響深遠的人物，俄國各地特地選在這段期間舉辦了博物館相關特展、卡拉什尼柯夫人物記錄片以及愛國課程等多項紀念活動。9日甚至有100多名的學生聚集在莫斯科的一間公園內，一同體驗如何組裝AK-47。

綜合外媒報導，隨著卡拉什尼柯夫100週年誕辰到來，超過100名的年輕男女9日上午在莫斯科南部一間公園內聚集，他們有的身穿迷彩服，準備參加一系列不同的軍備競賽，其中包括彩彈射擊，以及組裝AK-47步槍模型。只見他們先仔細聆聽工作人員指導，再專注又快速的將手上的部槍模型組裝完畢，彷彿就像受過正統訓練的職業軍人一樣。





▲100多名俄國學生在莫斯科公園內學習組裝AK-47。（圖／路透社）

策畫這項活動的青年組織負責人安德烈（Andrei Starykh）表示，他們一直都有定期舉辦相關的軍事體驗活動，這次在公園進行的競賽和卡拉什尼柯夫的誕辰紀念其實並沒有很直接的關係。但他也特別提到，「俄羅斯的孩童還是需要去了解『現實生活』，因此必須學會如何組裝這樣一款著名的武器。」

▲ 學生們在教官指導下順利組裝好步槍模型 。（圖／路透社）

負責指導步槍組裝的教官羅曼（Roman Kuzmin）也補充，「現在全球各國正持續發許多事情，孩子們怎能不知道如何組裝、操作步槍？更何況，有很多男孩都對這款美麗的步槍深深著迷。」

據悉，卡拉什尼柯夫於2013年去世，享年94歲。他被俄羅斯視為民族英雄，也是俄國輝煌軍事歷史的代表人物，曾在1946年以自製的卡賓槍為基礎，製作了一款自動步槍，也就是所謂的AK-47。AK-47在1949年大量量產，引進全球各國，作為游擊隊的標準配備，目前預計已經售出超過一億支。

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