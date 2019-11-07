俄專家曝一招「擊退美軍所有航母」：而且只要常規巡弋導彈

▲ 美國海軍最新航母「福特」號10月25日離開維吉尼亞州紐波特紐斯船廠（Newport News Shipbuilding），準備展開進一步海試。（美國海軍）

實習記者許祐誠／綜合報導

俄羅斯地緣政治專家西夫科夫（Konstantin Sivkov）近日認為，只要破壞美國位在維吉尼亞州的唯一一座航母建造和維修的造船廠，即可瞬間讓美軍陷入無法挽回的損失之中。儘管美軍現階段有11艘航母，其中全球最新、造價最高的新一代「福特級航母」（Gerald R. Ford-class aircraft carriers）於10月起已開始進行定期海試。

根據俄羅斯《衛星通訊社》7日報導，美軍位在維州的紐波特紐斯造船廠（Newport News Shipbuilding，NNS）目前有3個可以容納核動力航母的船塢，其中2個用於維修，另一個則用於建造新航母。西夫科夫認為，當戰爭發生之時，只要「常規巡航導彈」即可命中美軍唯一的航母造船廠。

但報導指出，西夫科夫曾於1月表示，目前俄國海軍還沒有開發出一款軍艦，提供足夠火力給沿海部隊或登陸部隊。他也曾在2017年12月表示，目前俄國海軍應對大規模海上作戰的水平很低。

▲ 俄羅斯試射新型巡弋導彈。（影片取自Youtube，如遭刪除請見諒。）

事實上，儘管俄國海軍可能仍比不上美軍，但俄羅斯總統川普去年3月宣稱，該國正在研發一款新型核子動力巡弋飛代9M370海燕式飛彈（Burevestnik，北約代號SSC－X－9 Skyfall），據稱射程沒有極限，除了可以滯留天空數天以外，還能以任意角度攻擊目標，輕易穿透美國任何的防空系統。

不過，俄羅斯訓練場今年曾發生一起爆炸事件，造成7名國家實驗室的科學家罹難，引起全球關注。由於小組當時正在研發小型核子反應器系統，正好與核巡弋導彈有關，因此當時美國官方認為，爆炸可能是海燕試驗失敗所引起，但俄羅斯官方表示，只是在試驗同位素電池連接發動機的過程中，導致發動機爆炸，與海燕沒有任何相關。

但CNN指出，海燕飛彈有一大問題在於噴出的廢氣，既使用核子反應器作為動力來源，就可能成為某種散播輻射物質的髒彈。其實，美國之前也有執行「冥王星」計畫，企圖設計一款核動力巡弋飛彈，但最終因為難度過高，加上飛行過程中會沿路噴灑汙染物質核輻射，因此以失敗坐收，當時媒體也稱這款飛彈為「地域武器」。