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中部以北明後2天「日夜溫差10°C↑」　下周三2降雨熱區出爐

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▲▼天氣,寒流,大陸冷氣團。（圖／記者黃克翔攝）

▲中部以北日夜溫差大，建議採洋蔥式穿搭。（圖／記者黃克翔攝）

記者胡順惠／台北報導

受到大陸高壓的乾冷空氣移入影響，今日各地維持多雲到晴的好天氣。中央氣象局預報員官欣平表示，好天氣維持到13日，周日至下周一（10至11日）中部以北要特別注意，高溫25至27度，低溫15至18度，日夜溫差10度左右；13日晚間至14日變天，東北部及東部、北部山區出現短暫陣雨。

接下來天氣轉變分三個部份。今日至下周三（9日至13日），官欣平說，這段期間各地為多雲到晴的好天氣，只有東半部有短暫零星降雨，因為輻射冷卻現象明顯導致日夜溫差大，各地低溫約18到21度，其中又以西半部最為顯著。

請繼續往下閱讀...

▲▼衛星雲圖上無明顯水氣。（圖／中央氣象局）

▲▼衛星雲圖、雷達回波圖上，各地皆無明顯水氣。（圖／中央氣象局）

▲▼雷達回波圖上顯示，各地皆無明顯水氣。（圖／中央氣象局）

下周三前天氣大致穩定，但要特別注意周日至下周一（10至11日），官欣平表示，中南部最沒有影響，中部以北高溫25至27度，低溫15至18度，其他地區低溫18至20度。下周三晚間至下周四（13日至14日），東北風逐漸增強，東北部、東部北部山區有短暫陣雨，不過雨勢不會太大，下周五（15日）之後又是下一波東北風，早晚偏涼、日夜溫差大。

另外，官欣平說，娜克莉颱風正朝中南半島前進，周日至下周一會影響越南，對台灣沒有影響，目前也沒有觀察到颱風發展訊號。天氣風險公司則表示，目前在關島西南方海面上有低壓擾動存在，模式預估未來發展不利，生成颱風的機會較低，未來發展變化仍有待觀察，無須太過擔心。

▲▼娜克莉颱風正朝中南半島前進，周日至下周一會影響越南。（圖／NCDR）

▲娜克莉颱風正朝中南半島前進，周日至下周一會影響越南。（圖／NCDR）

氣象局提醒，今晚至明日（9至10日）台南以北、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8到9級強陣風；基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及西南沿海地區並有長浪發生的機率；受颱風外圍環流影響，太平島及其鄰近海域易有9到10級強陣風，請民眾特別注意。

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