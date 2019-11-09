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飯後散步變「粉絲見面會」　郭台銘：企業家生活就是這麼樸實無華

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▲▼郭台銘到信義散步變粉絲見面會。（圖／翻攝自郭台銘臉書粉專）

▲郭台銘到信義散步變粉絲見面會。（圖／翻攝自郭台銘臉書粉專，下同）

記者袁茵／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘9日上午再度合體台北市長柯文哲，幫郭柯共同推薦的立委參選人李縉穎站台；晚上吃完晚餐後，他選擇抵達信義區散步，結果被民眾認出身分，立刻成為粉絲見面會，使他上網詢問有沒有不會被人認出來的景點？還開玩笑說「企業家的生活就是這樣樸實無華且溫馨」。

郭台銘9日晚間在臉書上表示，「今晚吃完晚餐後在信義區散步，沒想到被很多支持我的民眾認出來，於是就變成粉絲見面會了！網友寄給我照片時，猛一看背影有沒有很像韓星？雖然今晚跟大家在一起真的很開心，但偶爾還是有真的需要空間的時候。因此想請問大家，是否能提供下次我約會散步時，絕對不會被人認出來的景點？這樣我以後就有秘密基地可以去了。」

而郭台銘也在文末hashtag「＃希望大家多多提供我的秘密約會景點」、「＃按你們年輕人的說法是不是叫捕獲野生郭台銘」、「＃企業家的生活就是這樣樸實無華且溫馨」、「＃開個玩笑其實今晚看到那麼多支持者真的開心又感動」、「＃感謝剛剛拍照的粉絲寄照片來這不是設計好的」。

網友們則紛紛表示，「可是台銘，你的光芒藏不住」、「爸，你怎麼假日還西裝筆挺，辛苦了」、「爸外套要穿」、「比韓星帥，開演唱會啦」、「網友提供的 絕對不再是秘密」、「你郭董誰不認識啊～」、「您是大家心目中的乾爹」、「難怪剛剛那邊一堆人圍著」。

超越藍綠，就靠她了

▲▼郭台銘到信義散步變粉絲見面會。（圖／翻攝自郭台銘臉書粉專）

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