變裝踩街推農漁產　「義築優鱻」農漁產業文化推廣活動登場

▲▼ 2019「義築優鱻」農漁產業文化推廣活動在地民眾變裝上街。（圖／義竹鄉公所提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

2019「義築優鱻」農漁產業文化推廣活動9日上午在義竹鄉境內由各級學校及周邊店家攜手組成超萌隊伍變裝踩街，遊行隊伍由義竹鄉農會出發，沿義竹鄉境內至修緣禪寺廣場，現場將發放義竹鱻味餐免費品嚐，邀請民眾共襄盛舉，品嚐最道地的義竹鱻味。活動詳情請上活動粉絲頁，https://www.facebook.com/cyyijhu/

變裝踩街9日上午熱鬧登場，主辦單位義竹鄉公所邀請在地鄉親、各級學校，攜手組成超萌隊伍，只見裝扮可愛、造型卡哇伊的遊行隊伍帶領民眾漫遊義竹鄉，公所門口熱鬧出發後，隊伍沿義竹鄉境內至修緣禪寺廣場，所有隊伍皆發揮創意，外型相當吸睛，也讓人看到義竹鄉的藝術、活力、生命力。

明日活動將由超人氣卡通人偶熱鬧登場，鄉長黃阿家也將親頒傑出農漁民及學童畫作頒獎典禮，周邊還有賽鴿笭及傳統漁具展示，兩者皆為極具保存意義的文化資產，有別於一般活動體驗。活動還有「義竹鱻味餐」，由在地農漁產製成特色料理，料多豐富、味道鱻美，品嚐在地好滋味，還有「精彩舞台節目」、「趣味闖關」、「氣墊樂園」、「園遊會」及「好禮摸彩送」等

義竹鄉長黃阿家表示，由於義竹地域特殊造就同時擁有農業及漁業，盼以高品質攻入頂級市場，開闢新藍海，帶動地方及觀光文化發展。