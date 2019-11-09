他喝酒到處閒晃...尾隨「少婦進公廁」撲倒！狂抓猛揉3分鐘　逃跑掉下關鍵鐵證

▲阿游在廁所裡對小乃亂來。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫Pixabay）

記者林昱萱／新竹報導

一名男子「阿游」（化名）日前酒後到一間公廁附近遊蕩，看到少婦「小乃」（化名）正準備要上廁所，竟然色心大起，將人壓到地上，強行揉胸2、3分鐘後，隨即拔腿就跑，但可笑的是，阿游在逃跑途中，卻不小心將手機掉落在現場，成了自己犯案的鐵證。

判決指出，阿游日前喝了一堆酒後，就到關西市場附近的公廁閒晃，過程看到小乃獨自一人要走去廁所，竟然直接從後方將人一把抱住，用身軀把人強行壓制在地上，並不顧對方的反抗，強行伸手抓揉對方的胸部2、3分鐘，行徑相當誇張。

阿游的獸行讓小乃相當無法接受，氣得假裝打電話求救，而阿游看到後，隨即跑離現場，但逃跑過程中，卻沒發現自己的手機掉落在現場，而事後警方依手機循線追查，成功將他逮捕到案。對此，法官認為，阿游為了達成自己的獸慾，竟然就強制猥褻對方，導致對方身心受創，但考量阿游對犯行坦承不諱，且已經與對方達成和解，因此判他有期徒刑5年，緩刑2年。

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