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韓國瑜宋瑋莉合體基隆　蔡適應酸：地產王與豪宅王相會！

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記者郭世賢／基隆報導

韓國瑜9日到基隆造勢，立法委員蔡適應在七堵掃街前接受訪問時表示，韓國瑜是天龍豪宅王、宋瑋莉是基隆地產王，他們的組合代表的是貴族結盟、他們的參選就是為了要守護他們的「獲利模式」、維護他們的「既得利益」，庶民身份，對他們來說是用過即丟的包裝紙。

▲ 韓國瑜、宋瑋莉合體基隆 蔡適應：地產王與豪宅王相會。（圖／立法委員蔡適應辦公室提供）

▲ 韓國瑜、宋瑋莉合體基隆，蔡適應說，這是地產王與豪宅王相會。（圖／立法委員蔡適應辦公室提供）

蔡適應說，宋瑋莉在基隆擁有156塊土地，他家族長期從事公共服務，一門出了三個議員，也沒聽說他們有經營事業，怎麼能累積156塊土地、14間房產這麼大的資產？她自詡是透明力量，應該要把這些說清楚。

蔡適應也批評韓國瑜買房行為就是貴族思維，有的是錢、買了再說。蔡適應說，一般市民買房，不論是預售屋或是成屋，都要先規畫好財務計畫，存頭期款、繳貸款佔收入的比例，這是90%的市民、國民的作法。能像韓國瑜一樣，一出手就下訂7200萬豪宅、每月繳30萬貸款眼都不眨一下，這種心情應該只有宋瑋莉議員能體會。

蔡適應競選總部總幹事蘇仁和表示，很多民眾都來服務處講，這麼行，失業下訂買豪宅、當上北農總經理月入30萬，繳不起錢認賠殺出轉手賣掉，這款說自己庶民根本是來亂的。

市議員陳宜表示，她最近剛生下女兒，有小孩之後的花費都要金金計較，她參與的媽媽群組有人就提到，買房已經不敢想了，若是在另一半失業的情況下，更不可能去想買房，韓國瑜的想法與行為，已經超出一般常人的思考，很難想像他當總統會不會也那麼暴衝。

市議員張顥瀚表示，擔任市議員之後每天忙著各種為民服務、選服、會勘，回到服務處，助理拿帳給他都是赤字，入不敷出是日常，他很好奇，宋瑋莉家族到底是怎麼做議員的，能夠累績那麼多的資產，她是透明力量應該要說清楚。

市議員張秉鈞說，他與宋瑋莉同一個選區，宋議員家族財務狀況不錯不是祕密，只是沒想到會出現156塊土地、14間房產這麼壯觀的數字，宋議員要當透明力量，應該先把這些土地、房產跟市民交待清楚。

市議員張之豪說，希望宋瑋莉跟韓國瑜要說清楚，國民黨的支持者並不會因為你有錢，就不支持你，不是庶民就不是庶民，不想透明就不要講透明，龐大地產、房產怎麼來的，基隆市民還在等宋瑋莉的回答。

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