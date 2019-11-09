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韓國瑜7200萬豪宅「犀利10問」　苦苓：你不要再靠腰了

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▲▼韓國瑜清大博士生青年議題。（圖／記者黃國霖攝）

▲韓國瑜因失業期間疑似關說台肥借貸1400萬元，於南港購入7200萬豪宅預售屋，遭受外界抨擊。（圖／記者黃國霖攝）

記者張靖榕／綜合報導

國民黨總統參選人韓國瑜日前被爆失業期間關說台肥借款，在台北南港購入7200萬豪宅，在交屋前「轉賣紅單」賺價差，引起正反熱議。作家苦苓週五（8日）再度提出10個問題，要韓國瑜照實回答。

「韓國瑜你不要再靠邀了說實話很難嗎」，苦苓在臉書先是一句重批，接著舉美國前總統尼克森和親民黨主席宋楚瑜的過往案例，「尼克森不會問水門案誰洩密，宋楚瑜不會問興票案誰洩密，『若要人不知，除非己莫為』」，所以「你 （韓國瑜）不要再問誰洩密」，若胸懷坦蕩且問辛無愧，何必在意洩密者是誰。

苦苓表示，若自己買得起7200萬的房子，「我一定歡欣鼓舞、昭告天下，不會吞吞吐吐、老羞成怒。」他接著點出韓國瑜的選舉打出的「庶民牌」和7200萬豪宅之間的矛盾，「為什麼？因為我沒有冒充『庶民』。」

▲▼苦苓。（圖／翻攝苦苓臉書）

▲苦苓要韓國瑜「你不要再靠腰了」。（圖／翻攝苦苓臉書）

苦苓十問

1.你購買7200萬的房子，自己沒有出面，高美蘭幫你下訂並且交簽約金，那些錢你有還人家嗎？

2.何庭歡說你們夫妻自備款1800萬，可是那棟大樓像高美䔵的自備款都是15 %，如果房價是韓國瑜說的7200萬，那麼自備款應該是1080萬；如果自備款真的是1800萬，那麼房價應該是1億2000萬。你們兩個是誰說錯了？

3.台肥說有借你1400萬，但你房子根本沒有過戶，台肥為什麼會借你錢？你有拿到錢嗎？

4.如果你根本沒有拿到這1400萬，你為什麼不指控台肥說謊、卻懷疑台肥洩密，所以台肥說的是真的囉？

5.如果你有拿到這1400萬，是拿去做什麼用呢？是剛好用來繳自備款嗎？

6.這1400萬貸款好像並沒有轉給你的買家，那你還給台肥了嗎？20年的貸款你是怎麼還的？

7.你賣房子就有收入，但一毛錢的稅都沒繳，你覺得這樣算是故意逃稅嗎？

8.如果你是用這1400萬交自備款，其實只要1080萬，那多餘的320萬就是白賺的；後來你的房子賣了6950萬，賠了250萬——兩邊算起來，你真的有賠到錢嗎？

9.既然李佳芬肯幫你繳自備款（照葉元之的説法），為什麼又不肯幫你繳每個月的貸款，害你只好急著賠錢把房子賣掉？她幹嘛害你？

10.萬一你賣不掉，又繳不起貸款，那麼房子會被銀行收回，你們豈不是白白損失1080萬（或1800萬），你們夫妻這麼精明，為什麼會幹下這麼冒失、這麼愚蠢的事？

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