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汐止碰瓷哥「衝躺雙黃線」失敗搥地　網驚曝：這人我認識、他不缺錢

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記者葉國吏／綜合報導

新北市汐止區出現想要製造假車禍詐財的「碰瓷哥」？臉書社團「汐止集團」晚間有網友PO出一段影片，可以看到影片中男子突然衝到馬路中央躺下，疑似企圖要製造車禍。幸好當時車速不快，車輛看到後都隨即停止，其他網友看到這行為都傻眼。

▲▼汐止碰瓷哥。（圖／翻攝自Facebook／汐止集團）

▲▼汐止出現碰瓷哥，引起網友關注。（圖／翻攝自Facebook／汐止集團，下同）

▲▼汐止碰瓷哥。（圖／翻攝自Facebook／汐止集團）

網友晚間行經汐止樟樹二路時，遇到一位穿白色短T、灰色長褲的男子，突然衝到馬路上直接躺在雙黃線上。駕駛看到後紛紛把車停下，這位男子看到失敗後還生氣的搥地離開。

▲▼汐止碰瓷哥。（圖／翻攝自Facebook／汐止集團）

▲碰瓷哥失敗後還用拳頭搥地。

其他網友看到這行為都傻眼，留言說「碰瓷台灣版？」、「害人害己...!!很糟糕的行為...!!!」、「追出這個人，太恐怖了」、「沒被撞到好像還很生氣一樣，搥地板欸......」、「慶幸我不在晚上開車」、「這應該可以報警吧」。

▲▼汐止碰瓷哥。（圖／翻攝自Facebook／汐止集團）

▲網友看到影片後透露他知道碰瓷哥是誰，引起關注。

另外也有網友留言說「這人我認識 他為人很正常 應該是遇到什麼挫折了」，透露這人不缺錢，所以應該是想尋短。「他ㄧ個禮拜會來我工作場所 買東西 都有小聊幾句 但沒有熟到有對方電話」、「他也家有妻小了 應該要知道萬一怎麼樣 妻小該怎麼辦」。這段留言也引起網友關注。

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