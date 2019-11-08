若國民黨重返執政　吳敦義提4項建設重點：重建繁榮均富的經濟

記者袁茵／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜晚間6時出席台商後援會，國民黨歷任黨主席連戰、吳伯雄、馬英九、朱立倫，以及現任黨主席吳敦義都會到場力挺。吳敦義致詞時提到，若國民黨能重返執政，那將有4項建設重點，包括重建廉能有效率的政府與議會、重建繁榮均富的經濟、公義和諧的社會，並維持和平穩定的兩岸關係。

吳敦義8日晚間出席大陸台商總會長及資深會長聯合力挺韓國瑜競選總統團結大會，他致詞時表示，去年九合一選舉由於大家的支持，國民黨在縣市長及縣市議長選舉中斬獲很多，但真正中央級的選舉是明年一月大選，懇託大家全力幫忙，讓國民黨提名總統參選人韓國瑜高票當選。此外，在立法院也定下60席目標，懇請大家讓國民黨總統勝選、立院過半，以重返執政、撥亂反正。

前總統馬英九、前主席連戰、吳伯雄、朱立倫、洪秀柱、副主席兼秘書長曾永權、副主席郝龍斌、前副主席林豐正、黃敏惠，前海基會董事長林中森及台企聯創會會長張漢文、前會長王屏生、郭山輝及現任總會長李政宏等重量級台商代表均出席團結大會，現任及歷任黨主席一字排開，攜手高呼「韓國瑜凍蒜、國民黨加油」，展現大團結勝選氣勢。

吳敦義強調，兩岸關係奠基於一中各表的九二共識，馬前總統執政八年，在九二共識基礎上，與對岸簽署了二十三項協議，其中ECFA的539項早收清單，包含石化、紡織、機械等產品，到現在紅利依然還由蔡政府笑納。

吳敦義重申，若國民黨重返執政有四項建設重點，包括重建廉能有效率的政府與議會、重建繁榮均富的經濟、公義和諧的社會，並維持和平穩定的兩岸關係。

▼吳敦義出席「台商後援會」。（圖／記者李毓康攝）