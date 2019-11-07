捐車捐裝備不稀奇　這家企業捐消防隊「一面牆」

▲大安消防分隊獲贈一面圍牆，消防局軮曾進財（右一）代表受贈。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

台中市消防局大安消防分隊廳舍啟用1年，卻因基地與一旁農田高低落差達1公尺，加上當地風大，讓前往洽公的民眾差點掉落。長期熱心公益的台久企業，將董事長母親吳滿足奠儀加上捐款共34萬多元，建造一面圍牆，讓民眾與消防人車出入更安全。

大安消防分隊2018年11月落成啟用，現代化的外觀更贏得建築金獅獎，只是當地風實在太大，基地旁的農田高低落差達1米以上，不少洽公民眾到訪時都差點摔下田裡，十分危險。消防隊認為有必要設置一面圍牆，保護民眾也讓人車出勤進出更安全。

▲消防隊基地旁的農田高低差達１公尺，決定興建圍牆提升安全。（圖／台中市政府提供）

當地的台久企業公司董事長陳山河得知後，因剛離世的母親吳滿足生前就樂善好施，為繼承母親行善志行，他主動將母親奠儀19萬3千多元捐出，並再掏腰包15萬元，讓消防隊蓋一面圍牆。7日上午舉行完工捐贈典禮，包括台中市消防局長曾進財、台久企業董事長陳山河等人都到場觀禮。

台久企業表示，吳滿足阿嬤生前平日就敦親睦鄰，看到不好過的人，都會低調塞錢或給自己種的食物幫助他們。企業也長期贊助公益活動，幫助弱勢，如贊助2018大甲媽祖國際觀光文化節-萬眾騎BIKE、2017台灣48小時汽機車環島挑戰、漢翔百元扶幼協會台灣單車環島兒少圓夢實踐之旅等，也加入多個地方社團盡心力。

▲台久企業熱心公益，圖為贊助中華漢翔百元扶幼協會環島圓夢活動。（圖／民眾提供）

消防局長曾進財代表受贈，也頒贈感謝狀，他表示，感謝台久企業支持消防工作，圍牆完工後可改善大安分隊廳舍週邊環境，提升消防人員、車輛出勤安全。

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