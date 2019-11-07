　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

聘15密醫看診！　中部李綜合醫療集團三巨頭被判刑

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲李綜合醫療集團負責人聘請密醫遭判刑。（圖／資料畫面）

▲李綜合醫療集團負責人聘請密醫遭判刑。（圖／資料畫面）

記者白珈陽／台中報導

李綜合醫療社團法人為節省成本，10餘年前起大量聘僱15名菲律賓等國家醫學院畢業，但未在台取得醫師資格的密醫，罔顧患者醫療安全及品質，該集團三巨頭總裁李順安、副院長許明賢、執行長周百達，都具有醫師資格，卻大賺黑心錢，被依違反醫師法判處1年5個月至1年10個月，其餘密醫判6個月至1年徒刑，另4名具名請領健保費醫師則無罪，此案可上訴。

判決書指出，李順安係李綜合醫療集團總裁兼總院長、醫師，擁有大甲區大甲李綜合醫院、順安醫院、美德醫院、苑裡李綜合醫院及中華護理之家等醫療機構，周百達是該醫療體系醫師兼執行長，許明賢則是大甲李綜合醫院院長兼苑裡李綜合醫院的副院長，李等3人為該集團三巨頭，聘僱新進醫師均由3人面試審核，決定是否任用、任用日期、試用期間及薪資，再統一由李順安核可錄用。

該集團涉嫌為節省成本，約2010年起，陸續聘僱15名雖醫學院畢業，但在台灣未取得醫師資格，即坊間俗稱的密醫。此15人都是台灣人，其中8人為菲律賓的醫學院畢業，2人為中國醫藥大學畢業，5人是國防醫學院畢業。

李順安對外稱呼此15人等是「病歷輔佐記錄員」、「醫師助理」，辯稱進行醫療行為時都有主治醫師在旁，他們只是陪同，並未真正從事醫療行為。但檢察官查出，他們實有為病患實施中心靜脈導管植入之行為，親自為患者看診、施作，事後再由合格醫師核章，詐領健保給付數萬元。

李辯稱，他是創辦人，實際面試者為許明賢與周百達，面試後2人再呈給他簽名。這些人工作時雖穿白袍，但「醫師」只是尊稱，工作內容也只有陪同主治醫師巡病房、聯繫家屬或把檢驗紀錄記載餘病歷上，而許、周說法也差不多，宣稱這些人只是協助醫師處理聯絡轉院、整理出院病歷等輔助工作，沒有參與醫療行為，並無違法。

李順安更說，他的醫療集團月支出即達4000多萬元，不可能會為區區幾萬元健保費鋌而走險，沒有動機也沒有必要。

法官審理發現，該院文書與護理人員的證詞中，上述密醫曾擔任「夜間值班醫師」、「住院醫師」等職務，且有多人為患者施作靜脈導管植入手術，確有密醫執行醫療之行為，因此判處李順安等人6個月至1年10個月徒刑，4名該院合格醫師不知情，遭利用核章請領健保費無罪，此案可上訴。

►「時間對我們來說完全沒用！」

【更多新聞】

影／「北投陳先生」229枚1元整UberEats！外送員神招反殺　奧男秒變臉被老婆臭罵

元祖少奶安晨妤崩潰！　老公偷吃千金小三6年「每周恩愛1次」…還拍床照炫定情戒

月經沒來過！24歲OL「那邊只有2cm」　醫一驗…陪診閨蜜驚訝→高興

ET快訊
大陸商務部：中美同意隨協議進展　分階段取消加徵關稅
中華隊轉播驚見短裙跑出「圓翹屁蛋」！老司機神出本尊
《還珠》爾康變「身價破億CEO」　7年沒戲拍改當農夫…家產1
「Her」超任性下殺3.8折起！保養品、零食通通有
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

飆車撞死人喊賠1千萬…法官問怎麼做　他5字回覆媽傻眼急回：我先工作幫他

戴角膜塑型片+點眼藥水！9歲女童矯正近視2年「左眼失明」　醫判賠903萬

賣飼料油給正義油品　鑫好公司負責人判刑5年定讞

「氯乙烯氣體外洩」台塑林園化學槽車爆炸！環保局徹夜監測

找阿妹表演宣傳AI人工代操美股　富南斯集團1年吸金30億遭搜索

熱血！　連續36年不間斷　海巡署隊長捐血1003次

詐欺慣犯甫結束羈押又犯案　落網嗆警「下次不會被抓」

聘15密醫看診！　中部李綜合醫療集團三巨頭被判刑

「台灣民政府」秘書長林志昇家中摔倒！顱內出血送醫亡　曾罹攝護腺癌末期

捐車捐裝備不稀奇　這家企業捐消防隊「一面牆」

帥炸！「制服換裝挑戰」引風潮 庶民1秒變警察man爆...網讚翻

12歲女孩樸實嗓音唱《天下無雙》　吳宗憲好愛：我幫你出唱片好不好

炸毛紅貴賓→超萌巧克力泡芙❤美容師巧手改造...舒服到度估～

修杰楷.林予晞一言不合就親親　老公太直接被虧「變三級片啦！」

每天限量！蘆洲火鍋店打造浮誇海陸拼盤　「11款海鮮+100oz爆量肉」吃到爽

國道運鈔車爆胎載著20億現金 8勇警戰戰兢兢全程戒護

吳釗燮用「簡體字」反擊惠台26條　酸：給你們人民多點自由也不錯ㄛ

收工惹！桃園警察上車「秒催油門」 後座菜鳥學弟被丟包狂追：等我R

男買滷肉飯給狗吃自摔遭車輾　忠汪「整夜守護」主人遺體旁

忍者蒙面男鬼祟闖女生租屋處 　女大生喊「哈囉！」錄影嚇跑他

飆車撞死人喊賠1千萬…法官問怎麼做　他5字回覆媽傻眼急回：我先工作幫他

戴角膜塑型片+點眼藥水！9歲女童矯正近視2年「左眼失明」　醫判賠903萬

賣飼料油給正義油品　鑫好公司負責人判刑5年定讞

「氯乙烯氣體外洩」台塑林園化學槽車爆炸！環保局徹夜監測

找阿妹表演宣傳AI人工代操美股　富南斯集團1年吸金30億遭搜索

熱血！　連續36年不間斷　海巡署隊長捐血1003次

詐欺慣犯甫結束羈押又犯案　落網嗆警「下次不會被抓」

聘15密醫看診！　中部李綜合醫療集團三巨頭被判刑

「台灣民政府」秘書長林志昇家中摔倒！顱內出血送醫亡　曾罹攝護腺癌末期

捐車捐裝備不稀奇　這家企業捐消防隊「一面牆」

後院修剪樹枝…夏威夷男摔進6m深「熔岩管」 吊起送醫不治

X1出道3個月爆「還沒跟CJ簽約」！粉絲樂翻：不用綁5年

花10萬元買9面佛牌回家　熊熊天天念咒一小時...驚人真相曝光！

比爾蓋茲捶心肝：要是當初沒被捲入反壟斷風波　Android早就輸了

12強／廖乙忠強碰今永昇太！中華隊抗日先發出爐

監督韓國瑜遭批「侵害個資」　壹週刊3點回擊：非可承擔國家大政應有態度

北陸新幹線148億日圓泡水　哈貝吉毀120節車廂全報廢

全國電電商平台正式上線　總座：要打造最有溫度的線上購物

12強／愛國盤不再！　運彩看好日本擊敗中華

起漲點買進首排景觀宅！「潤隆樹禾苑」發展亮眼吸引置產

正妹女大生浮淺遭3鯊魚盯上！　下秒「手腳撕裂噴血」分屍慘死

社會熱門新聞

台鐵區間車突爆炸！女乘客求國賠63萬

網紅違法搭機自拍　下場讓他超後悔

台中男駕野馬自撞！拋飛車外「整張臉爛」亡

超美熟女左胸被路人用力撞　網歪樓：來讓我呼呼

扮煮婦臥底尋兒　宇宙能量棒戳瞎眼

色翁性侵外傭4次　掰幫解決性需求

假扮通靈老師騙4年　竹北豪宅搜出1.1億

火警出動竟躲起來　女消防員喊：我怕火

韓粉女小編「包子隊長」遭爆是詐欺犯

大馬妹遭洗劫丟包陽明山！帶47萬現金原因曝光

她說「只能當朋友」　醒來剩內褲

驚傳「棒球流氓」抵台！警方說明了

當廚娘2個月被戳瞎雙眼　嬤控邪教聖母：小孩頭殼壞掉

即／白奧迪3F→1F翻覆車頂不見！駕駛搶救

更多熱門

相關新聞

捐車捐裝備不稀奇　這家企業捐消防隊一面牆

捐車捐裝備不稀奇　這家企業捐消防隊一面牆

台中市消防局大安消防分隊廳舍啟用1年，卻因基地與一旁農田高低落差達1公尺，加上當地風大，讓前往洽公的民眾差點掉落。長期熱心公益的台久企業，將董事長母親吳滿足奠儀加上捐款共34萬多元，建造一面圍牆，讓民眾與消防人車出入更安全。

台中男撞斷號誌燈電線桿　警用監視器也遭殃

台中男撞斷號誌燈電線桿　警用監視器也遭殃

當廚娘2個月被戳瞎雙眼　嬤控邪教聖母：小孩頭殼壞掉

當廚娘2個月被戳瞎雙眼　嬤控邪教聖母：小孩頭殼壞掉

台中男駕野馬自撞！拋飛車外「整張臉爛」亡

台中男駕野馬自撞！拋飛車外「整張臉爛」亡

關鍵字：

李綜合台中密醫

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 12強 韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉

熱門新聞

奧客拿229枚1元惡整　外送員神招反殺

爸爸「賣腎跳海」幫她追劉德華！狂粉楊麗娟12年後現況曝

月經沒來過！24歲女那邊只有2cm…醫一驗全場驚呆

哄嬰睡覺！媽用「一包紅豆換自由」

元祖少奶崩潰！老公偷吃6年…千金小三炫耀情侶對戒

台鐵區間車突爆炸！女乘客求國賠63萬

希澈多養1隻陌生貓　網比對驚現是她的

吳宗憲《玩很大》錄4天「還是記不得峮峮」

約絲襪妹出門！他掏乖乖水下藥…1年得手400次

一家三口身亡！丈夫24樓跳下慘死　母子陳屍家中

16歲賺破億！蘇友謙宣布退出事業

網紅違法搭機自拍　下場讓他超後悔

12強台日大戰今開打　傳「棒球流氓」混入場

台中男駕野馬自撞！拋飛車外「整張臉爛」亡

人妻住18樓到地下室用走的！老公調監視器「頭頂炸綠光」

更多

最夯影音

更多
帥炸！「制服換裝挑戰」引風潮 庶民1秒變警察man爆...網讚翻

帥炸！「制服換裝挑戰」引風潮 庶民1秒變警察man爆...網讚翻
12歲女孩樸實嗓音唱《天下無雙》　吳宗憲好愛：我幫你出唱片好不好

12歲女孩樸實嗓音唱《天下無雙》　吳宗憲好愛：我幫你出唱片好不好

炸毛紅貴賓→超萌巧克力泡芙❤美容師巧手改造...舒服到度估～

炸毛紅貴賓→超萌巧克力泡芙❤美容師巧手改造...舒服到度估～

修杰楷.林予晞一言不合就親親　老公太直接被虧「變三級片啦！」

修杰楷.林予晞一言不合就親親　老公太直接被虧「變三級片啦！」

每天限量！蘆洲火鍋店打造浮誇海陸拼盤　「11款海鮮+100oz爆量肉」吃到爽

每天限量！蘆洲火鍋店打造浮誇海陸拼盤　「11款海鮮+100oz爆量肉」吃到爽

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETx鏡文學精選百大小說

ETx鏡文學精選百大小說

ETtoday與鏡文學聯手出擊，精選百部小說免費看到飽！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面