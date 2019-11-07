聘15密醫看診！　中部李綜合醫療集團三巨頭被判刑

▲李綜合醫療集團負責人聘請密醫遭判刑。（圖／資料畫面）

記者白珈陽／台中報導

李綜合醫療社團法人為節省成本，10餘年前起大量聘僱15名菲律賓等國家醫學院畢業，但未在台取得醫師資格的密醫，罔顧患者醫療安全及品質，該集團三巨頭總裁李順安、副院長許明賢、執行長周百達，都具有醫師資格，卻大賺黑心錢，被依違反醫師法判處1年5個月至1年10個月，其餘密醫判6個月至1年徒刑，另4名具名請領健保費醫師則無罪，此案可上訴。

判決書指出，李順安係李綜合醫療集團總裁兼總院長、醫師，擁有大甲區大甲李綜合醫院、順安醫院、美德醫院、苑裡李綜合醫院及中華護理之家等醫療機構，周百達是該醫療體系醫師兼執行長，許明賢則是大甲李綜合醫院院長兼苑裡李綜合醫院的副院長，李等3人為該集團三巨頭，聘僱新進醫師均由3人面試審核，決定是否任用、任用日期、試用期間及薪資，再統一由李順安核可錄用。

該集團涉嫌為節省成本，約2010年起，陸續聘僱15名雖醫學院畢業，但在台灣未取得醫師資格，即坊間俗稱的密醫。此15人都是台灣人，其中8人為菲律賓的醫學院畢業，2人為中國醫藥大學畢業，5人是國防醫學院畢業。

李順安對外稱呼此15人等是「病歷輔佐記錄員」、「醫師助理」，辯稱進行醫療行為時都有主治醫師在旁，他們只是陪同，並未真正從事醫療行為。但檢察官查出，他們實有為病患實施中心靜脈導管植入之行為，親自為患者看診、施作，事後再由合格醫師核章，詐領健保給付數萬元。

李辯稱，他是創辦人，實際面試者為許明賢與周百達，面試後2人再呈給他簽名。這些人工作時雖穿白袍，但「醫師」只是尊稱，工作內容也只有陪同主治醫師巡病房、聯繫家屬或把檢驗紀錄記載餘病歷上，而許、周說法也差不多，宣稱這些人只是協助醫師處理聯絡轉院、整理出院病歷等輔助工作，沒有參與醫療行為，並無違法。

李順安更說，他的醫療集團月支出即達4000多萬元，不可能會為區區幾萬元健保費鋌而走險，沒有動機也沒有必要。

法官審理發現，該院文書與護理人員的證詞中，上述密醫曾擔任「夜間值班醫師」、「住院醫師」等職務，且有多人為患者施作靜脈導管植入手術，確有密醫執行醫療之行為，因此判處李順安等人6個月至1年10個月徒刑，4名該院合格醫師不知情，遭利用核章請領健保費無罪，此案可上訴。

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