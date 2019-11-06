「月給2女友9萬」粉紅收屍隊榨乾590萬？89歲翁澄清：她就是很愛我、倒貼

▲老翁中氣十足、精神很好，否認兒子的指控，「我也不是那麼傻。」（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

新北市一名89歲周姓老翁的兒子控訴，爸爸在母親過世15年後，開始學用智慧型手機，透過微信認識大陸籍女子，為了對方連房子都低價賤賣590萬元，但僅僅一年半就花光，最後住進榮民之家，甚至一度輕生。但老翁強調兩人是真愛，自己一毛錢都沒有被騙還剩200萬元，「老實講，她貼你錢、倒貼你。」

老翁兒子向《東森新聞》控訴，父親用微信後陸續認識多名陸籍女子，先後跟4人交往，「他說一個女朋友要給4萬5，兩個女友給9萬。」他表示，被父親討至少3萬元，「我說我給不起啊。」

兒子指控，爸爸原本在土城有一間房子，為了給女友每個月9萬元的生活費，在2017年底以590萬元低價賣出，但一年半內全用完，只能住進榮民之家。而老翁還一度留下字條，服用安眠藥輕生，所幸被救了回來，此事被周刊指為「粉紅收屍隊」。

▼老翁表示，「她就是很愛我，老實講她貼你錢、倒貼你。」（圖／東森新聞）

其中一名女友到榮民之家看老翁，還被指控別有意圖。老翁兒子表示，爸爸說「她一來看我就要2、3000塊，600萬都花光了，錢不夠用。」附近住戶表示，「他女朋友去仁愛之家看他，一個禮拜去兩趟，一趟3000塊。我說，『哇！這麼好賺。』」

在家屬同意下，記者到安養機構拜訪老翁，他中氣十足、精神很好。對於兒子的控訴，他說自己很愛女友，對方也很愛他，「一毛錢都沒有被騙，妳給我多少，我就給妳多少」、「我說妳要『1萬、2萬、3萬？』不會真的給啦，我也不是那麼傻。」

老翁幫女友澄清說都是誤會一場，兩人交往3年多不是不結婚，只是年事已高沒意義，「她沒有男朋友，我沒有女朋友，我們就可以搭起來。她就是很愛我，老實講她貼你錢、倒貼你。要是換成別人，你住醫院還有什麼希望，我都89歲了。」

對於兒子說一年半花光賣房錢？老翁強調，媒體寫的不是事實、都是編的，「沒有花多少萬什麼的，吃飯都是簡單，後面還剩200萬，剩下來的都自己留著。」他認為安養院沒不好，「這裡的伙食很好，我很喜歡。」不過，兒子透露，爸爸常說身上一毛錢都沒了。

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