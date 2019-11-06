雙11 iPhone搶起來！中華電快閃加碼優惠iPhone XR只要1折起

▲中華電雙11快閃加碼優惠iPhone XR只要1折起。（圖／路透）

記者邱倢芯／綜合報導

今年雙11相當熱鬧，先前電信三雄早已推過一波網路門市優惠；不過，今（6）日龍頭大哥中華電再宣布加碼，推出iPhone快閃加碼優惠，自108年11月11日上午11點11分起至11月14日上午11點11分止，開放新申辦、攜碼及續約客戶均可搶購申辦，搭配iPhone XS系列、iPhone XR、iPhone 7及iPhone 7 Plus。

申辦大4G購機方案，月繳1,399元(30個月)，iPhone XR 64GB專案價 2,200元，相當於只要1折起就能將原價21,500元的熱銷機型iPhone XR 64GB直接帶回家。

同時，為讓客戶輕鬆成為果粉一族，iPhone 7 32GB月繳999元(30個月)，專案價更只要0元；合約期間除可享行動上網吃到飽、最大網內免費講，再送Hami書城月讀包前3個月(原價447元)，以及「日租型」或「定量型」國際漫遊上網方案的專屬特惠價。108年11月11日當天成功申辦iPhone快閃加碼優惠，還有機會抽中「Hami Point」11,111點(共計11名)。

不過，針對雙11推出iPhone優惠的不僅有中華電；遠傳網路門市昨日也宣布加碼推出「免搶免排，續約iPhone 11新機最高賺1萬2，加碼再抽HomePod」優惠，消費者只要續約搭配iPhone 11系列新機，就送無線耳機；申辦指定資費方案，專案價再折1,000元，還有機會把智慧音箱HomePod帶回家。

訴求CP值的客戶，續約月付698(含)以上資費方案，價值近9千元的Samsung Galaxy A30 只要0元。此外，續約搭配指定3C商品，輸入序號立馬折1,111元，不限資費加碼再抽市價5,500元的旅行者行李箱。續約單門號599(含)以上資費，免抽就送全聯500元購物金。

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