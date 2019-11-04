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實測／5G網路有多快？遊戲下載完全不用等待

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▲▼5G網路測試。（圖／記者邱倢芯攝）

▲5G網路測試。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

5G頻譜即將在年底開始競標，電信業、企業，乃至於一般消費者都相當關心這項議題；但對於許多消費者來說，5G網路「很快」目前仍無法想像到底有多快，且未來確切能做些什麼也是難以想像。

▼5G網路有多快？絕大部分的手機遊戲只要按下「下載」下一秒就已下載好放在手機桌面等著你去玩了。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼5G網路測試。（圖／記者邱倢芯攝）

《ETtoday新聞雲》記者這次特別與遠傳電信商借了位於內湖運動中心4樓的「5G試驗場域」，帶了vivo NEX 3與華為Mate 20X 5G手機進行5G網路測試；並以消費者最有感的手機遊戲下載測試，發現無論是下載檔案多大的遊戲，在按下「下載」的下一秒，遊戲就已下載好放在手機桌面等著你去玩了。

不過要注意的是，遠傳的「5G試驗場域」並非開放給所有人都可使用，若是有需要前往測試的企業或團隊，必須要事先申請，才能獲得遠傳的5G SIM卡並進行測試。

在進行這次的5G網路測試前，記者實際上是準備了vivo NEX 3（台版）、華為Mate 20X 5G，以及三星Galaxy Fold（韓版）三款手機前往測試；不過在現場能夠順利進行測試的僅有華為Mate 20X 5G手機。

▼記者準備了三款5G手機前往測試，但由於系統開放的緣故，最終能使用的僅有華為Mate 20X 5G手機（中）。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼5G網路測試。（圖／記者邱倢芯攝）

遠傳電信企業物聯網產品處轉型辦公室經理張文津解釋，這是因為vivo與三星官方認為台灣實際上並沒有真正的商轉5G網路，因此系統尚未開放在台灣能夠使用5G網路；而華為則是有開放系統，讓台灣用戶可進行5G訊號連結。至於本篇當中所使用的vivo NEX 3手機，則是由遠傳所提供的測試機。

5G走小基站　天線數是4G的32倍
在實測之前先來看看5G小基站；有別於4G網路的大型基地台，5G網路因為波長較短，因此容易被環境當中的任何物體所阻擋，因此需要在短距離內建置許多小基站來補足這方面的不足。

▼5G小基站大小與家用音響差不多。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼5G網路測試。（圖／記者邱倢芯攝）

而在遠傳「5G試驗場域」當中所建置的，是為愛立信（Ericsson）的小基站，尺寸大約與一般家用音響差不多。在未來5G小基站幾乎可說是隨處可見，有些消費者可能對於電磁波會有所疑慮，且可能會認為距離電磁波太近會讓身體不太舒服，不過記者實際站在小基站前進行測試時，其實沒有太大的感受，或是不舒服的情況。

張文津指出，不要看5G小基站尺寸小，一個5G小基站傳輸能力是4G的32倍，當中所使用的天線數為64通道天線；話雖如此，由於5G傳輸距離較短，因此往後的5G基站數會是4G的2~3倍，因此建置成本、用電量也相對地會向上提升。

5G下載速度是4G網路6倍快
有些消費者可能會好奇，究竟5G與4G相比速度究竟差了多少？記者下載了SpeedTest網路速度測試App進行測試，在遠傳的「5G試驗場域」中若使用4G網路，下載速度最高達182 Mbps，上傳速度為33 Mbps；而若是以5G網路進行測試，下載速度最高可達1,152 Mbps，上傳速度則為67.6 Mbps（華為手機）。而NEX 3手機在測試時，下載速度最快有1,143 Mbps上傳速度為40.4 Mbps。

▼在進行5G手機網路測試後，下載速度最快可達到1,152 Mbps。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼5G網路測試。（圖／記者邱倢芯攝）

下載速度1,152 Mbps是什麼樣的概念？試著回想自己在使用手機玩遊戲、看影片的時候，有時可能會卡頓一下，或者是影片看到最精彩處卻突然開始轉圈圈，那麼就是代表網路速度還不夠快，使得你的使用體驗不好；但如果你現在的網路下載速度達到1,152 Mbps，那麼這些問題就「不藥而癒」了。

那麼，若是明年台灣5G開始商轉，讓消費者最有感的應用是哪些呢？張文津指出，若就終端消費者來看，影音娛樂的部分影響會最為快速；現在已經有廠商推出4K甚至8K的影音內容，而這些內容如果想要完美的呈現，那麼就需要5G的大頻寬來傳輸這樣的內容。

而在企業的垂直場域上，不久的將來可見到像是遠距醫療、AR、VR等應用的蓬勃發展，因為這些應用也都需要即時的大頻寬來協助；舉例來說，如果你想要戴上VR頭盔來觀看演唱會、球賽，這些影音內容就必須仰賴5G這樣大頻寬、低延遲的特性來即時地將內容送到你眼前。

至於5G開台時程，台灣多家電信業者都保守估計，約會落在2020年的7~9月這段時間，且開台初期只有特定區域才會有；張文津解釋，基地台的建設關係到電信商佈建計畫，以及人口涵蓋的相關等因素，電信業者會一步一步建置，就跟當初的4G一樣，因此終究會將5G網路覆蓋到全台灣。

▼遠傳電信的5G網路建設會從六都先開始建置，而後再慢慢地向外延伸佈建。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼5G網路測試。（圖／記者邱倢芯攝）

在遠傳電信方面，5G建設會從六都先開始建置，而後再慢慢地向外延伸佈建；張文津說明，因為現在六都人口大概佔全台灣八成，如果要以消費者為導向，那麼一定會先從人口密集度高的地方先涵蓋。

至於所有消費者最關心的「5G資費」，張文津表示，最終電信業者一定會推出一個比較合理、讓消費者可以接受的資費；至於資費範圍會定在多少，目前還在研議當中。

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