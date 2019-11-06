綠議員爆李佳芬干政！修自治條例為「閨蜜」喬位　葉匡時怒了



▲高雄市議員高閔琳爆夫人干政。（圖／記者洪正達攝）

記者洪靖宜、洪正達／高雄報導

高雄市議員高閔琳、簡煥宗、李柏毅、何權峰、邱俊憲於6日聯合進行市政總質詢指出，李佳芬的夫人幫也就是文化局機要秘書林宜靜，被安插擔任高雄流行音樂中心的副執行長，安排不成後，甚至還修了行政法人自治條例，搞出了「文化大革命」。

高閔琳提到「國瑜機器」動得很厲害，其中夫人干政，又引發爭議，高閔琳指出文化局機要秘書林宜靜在去年大選期間任職於韓國瑜的競選總部，和李佳芬閨蜜、現任觀光局主任秘書高美蘭同樣出自於某報系，也因此有了進入文化局擔任秘書的機會，不過高雄海洋文化及流行音樂中心在8月1日董事會曾召開人事案，要讓文化局機要秘書林宜靜擔任高流中心副執行長，但當時因為沒有任何專業背景，董事會不計名投票未過，最後副執行長這案未遂。

▲被指是夫人幫的文化局機要秘書林宜靜 。（圖／記者洪正達攝）

一直到10月16日文化局第6次局務會議議程裡修正自治條例，發現裡面修改3條行政法人的自治條例，將原先依據母法「行政法人法」第6條所訂定的任期制，改為與監督機關首長同進退，並溯及既往至民國107年12月10日施行，指出就是為了夫人閨蜜林宜靜一人。

高閔琳痛批此舉不僅完全違反並牴觸母法，且為了任用毫無專業背景的夫人幫小妹，甚至林宜靜排進高流中心不成，現在還想要安插她去當電影館副館長。

▲高雄代理市長葉匡時 。（圖／記者洪正達攝）

高雄代理市長葉匡時則對議員竟然知道「內部討論的案子」表示不滿，要請政風單位調查，「我們現在這個法案都還在一些內部的討論之中，還沒有完全確定，也還沒有送到議會，那高議員不知道經過什麼樣的方式，就得到我們內部的一些討論的文件，然後我覺得這個某個意義上來講的，其實已經是立法權干涉到行政權。」

▲文化局長林思伶 。（圖／記者洪正達攝）

文化局長林思伶則說，「因為有衝突利害關係法母法的修正，所以行政法人相關的法律都要跟著做修正，從上一次的議會，一直到最近的質詢都有議員希望我們能夠針對所有的行政法人做一個檢討，所以文化局就啟動了一個檢討的機制，讓我們今天非常訝異的是，在所有的檢討機制都還在進行，還在討論的時候，為什麼會被曲解成，為了要因人設事而來改自治條例，我想這一點是不太能夠接受的。」

至於林宜靜秘書是否真要到電影館擔任副館長，林思伶說，「這是我今天第一次聽到，所以我覺得議員是不是也干預了我們的行政作為」；而被點名的文化局機要秘書林宜靜則表示，議員指控不是事實，她也不是什麼夫人的小妹，就是很單純擔任機要秘書的工作。

