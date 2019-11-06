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通報小蜜蜂　海寮警主動通報水溝坑洞排除潛藏危機

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通報小蜜蜂　海寮警主動通報水溝坑洞排除潛藏危機

▲台南市警善化警局海寮派出所警員陳志華，平時就是「路面坑洞通報小蜜蜂」，只要發現路面坑洞，他都會主動通報，確保安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警善化警局海寮派出所警員陳志華，巡邏時發現轄內台19線北上海寮里126之5號北側30公尺處，水溝蓋破損，除將巡邏車上三角錐拿下，置於坑洞前方警示，另通報公路局新化工務段施工單位前來修復，施工單位於通報後隨即到場會勘，並立即換上該單位三角錐警示，承諾2天內修復。

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陳員指出，且損害之處緊臨車水馬龍的道路邊線，若上下班車潮擁塞或遇雨天視線不良時，易造成車輛陷入坑洞爆胎，而嚴重影響行車安全及交通阻塞。

善化分局指出，警員陳志華對通報流程相當熟稔，可說是「快、狠、準」，為何陳員可立刻查詢到施工單位電話，且如此之快又順手，原來他平時就是「路面坑洞通報小蜜蜂」，不管在何時、地只要發現路面坑洞，他都會主動向當地區公所通報或是向台南市民服務專線「1999」通報，他早就將修復單位的電話號碼輸入手機中，最近3個月來他所通報的案件已達6件之多。

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對於警員陳志華主動通報道路坑洞防範未然的舉動，同事都覺得揪甘心！彰顯助人為快樂之本，發揚為民服務的精神。善化警方也提醒民眾，騎乘機車或駕駛汽車時應減慢行駛，行駛時注意路面是否有坑洞或水漥，以免造成車輛受損或跌倒受傷，若發現有明顯大坑洞時，請民眾向相關單位通報或報警處理，以免造成不知情民眾受傷情形發生。

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