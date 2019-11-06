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討厭黃種人　陸中科院外籍人員發表辱華言論秒遭停職

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▲大陸中科院外籍雇員發表辱華言論。（圖／翻攝自微博／孤煙暮蟬）

▲大陸中科院外籍雇員發表辱華言論。（圖／翻攝自微博／孤煙暮蟬

記者馬叔安／綜合報導

大陸中科院外籍人員Mark A. Kolars日前遭大陸網友爆料，於社群網站上發表辱華言論，不僅引發大陸網友反彈，大陸中科院也隨即發表聲明指出，獲知此事後，研究所領導高度重視，立即成立調查小組對相關情況開展調查，並將這名外籍人員停職檢查。

大陸網友「孤煙暮蟬」於5日下午14點57分在微博發表了Mark A. Kolars在社群網站「領英」（LinkedIn）上的貼文，其中提到「不是種族歧視，只是討厭骯髒的黃種人」、「中國女人更喜歡我們這樣的外國男人」、「中國男人光說不做，只敢擺架子」等言論。

中國科學院自動化研究在同一天指出，經查，Mark A. Kolars目前為該所科學藝術團隊項目聘用人員，主要從事視覺特效設計相關工作，知悉相關情況後，研究所對於該外籍人員的錯誤態度表示極度震驚及憤慨，並表示嚴厲譴責。研究所認為，遵守大陸法律法規，尊重中國文化是其聘用員工的首要條件。

《ETtoday新聞雲》記者6日上午10點半左右，試圖登入查看Mark A. Kolars的LinkedIn主頁，但是系統顯示，「網頁已經無法找到」。

根據《星島日報》，Mark Kolars是奧地利人，長期從事影視製作工作，對影視剪輯技能、視頻設計、廣告設計與製作等有著豐富經驗，曾任職於維也納奧地利廣播公司，也曾經在北京大學任教。

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